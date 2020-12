Covid: arrancó la campaña de vacunación y un roldanense puso el brazo para el pinchazo

El roldanense Martín Brudny puso el brazo para el pinchazo y se convirtió en uno de los primeros santafesinos en recibir la vacuna Sputnik contra el Covid19. Este martes 29 de diciembre comenzó la campaña en todo el país y en Rosario se vacunó al personal de Salud.

“La demanda de vacunas a nivel mundial hace que la cantidad de dosis disponibles sea limitada. Se suma la logística que requiere una campaña de vacunación masiva, por lo que el Gobierno Nacional planificó la administración de las vacunas en función de grupos con un cierto orden de prioridades, establecido ponderando el riesgo potencial de cada población y la función estratégica que pueda cumplir. En este marco, la primera población objetivo es el personal de salud y, dentro de esta (debido al número de dosis recibidas en este primer envío) se definió priorizar la inmunización del personal de las Unidades de Terapia Intensiva y Laboratorios. Yo soy técnico del Laboratorio del Hospital de Niños «Víctor J. Vilela» de Rosario y es por eso que fui convocado”, contó Brudny a El Roldanense.

“Como trabajador de la Salud Pública, estoy convencido de la importancia de las estrategias de promoción y prevención y, dentro de estas, la vacunación. Es por eso que, además de haberme inscripto para recibir la primera dosis (la inscripción es opcional, ya que la vacunación, al estar fuera del Calendario Nacional, no es obligatoria), también soy voluntario para realizar la vacunación que se realizará en los próximos meses en nuestra ciudad”, detalló Brudny que además es referente del espacio Libres del Sur en la ciudad.

Sobre cómo llegó la noticia de que podría vacunarse, Brudny detalló: “Nos llegó la información de que comenzaría la vacunación y la orientación de que, si queríamos vacunarnos, debíamos enviar a la Jefatura del Laboratorio nuestro nombre completo y DNI. La jefa armó el listado y lo pasó a un correo oficial del programa de inmunizaciones. A partir de ahí, no enviaron un whatsapp informando sobre el día y horario del turno”.

Además, explicó un tema nada menor: “Cada vial contiene 5 dosis y, una vez descongelado, tiene media hora de viabilidad. Por eso se deben programar bastante bien los turnos. Además, por la escasez, las dosis son nominalizadas. Es decir que se registra quién se coloca cada dosis, la fecha y la marca de la vacuna, porque van a empezar a circular otras, y no son intercambiables”.

Por último, reflexionó :“Creo que hay que aprovechar esta situación inédita en que se desarrolló una vacuna en tiempo récord. Pero, al mismo tiempo, creo que nuestros gobernantes y los sectores económicos que explotan los recursos naturales necesitan encontrar el modo de relacionarse de forma más amigable con el ambiente. Es sabido que esta pandemia, así como lo fue el brote de gripe A y otras, o la extensión de la zona endémica del dengue, es producto de la depredación de los ecosistemas. Si el sistema productivo actual no avanza hacia su reconversión, no solamente nos quedaremos sin planeta, sino que en el camino nos encontraremos con cada vez más nuevas y temibles enfermedades, y no habrá rapidez en el desarrollo científico que alcance a salvarnos”.