Crack con la ovalada: volvió al rugby hace tres semanas y jugó la final de la URR junto a Caranchos

Pese a que debió dejar las canchas hace un año por cuestiones laborales, la roldanense Melisa Buschel lleva el rugby en el alma. Y una muestra palpable de eso es que, a menos de tres semanas de poder volver a jugar, ya disputó la final del torneo de la Unión de Rugby Rosario (URR) junto a su nuevo equipo, Los Caranchos.

Comenzó a hacer sus primeros pases en el CCUP, sin embargo por obligaciones y horarios que debía cumplir, tuvo que abandonar el deporte. Ahora la vida le regaló una nueva oportunidad y hace tres semanas comenzó a entrenar en el club rosarino, donde le vieron muy buenas condiciones y le facilitaron los trámites para poder realizar la ficha correspondiente y contar con ella en la final.

“Me convocaron para jugar la final con tan solo días de presentarme en el club Los Caranchos. Me siento muy orgullosa y agradecida con todo el apoyo que me dan compañeros y compañeras. . Me ayudaron a armar el fichaje rápido en una semana, me vieron buena jugadora y logré jugar la final. Yo ya gané”, agradeció en contacto con El Roldanense.

Su equipo salió tercero en una final disputada frente a Old Resian (que se consagró campeón), Logaritmo y el Jockey Club de Venado Tuerto.