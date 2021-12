Crecimiento exponencial de casos en diciembre: “Lo más importante no es el hisopado, sino el aislamiento”

En medio de la seguidilla de casos de Covid 19 existente en la ciudad desde el inicio de diciembre, Martín Berta, director del Hospital de Roldán, destacó la importancia de que las personas que son contacto estrecho realicen un aislamiento en lugar de concurrir inmediatamente a hisoparse. En diálogo con El Roldanense, diferenció a los sintomáticos y asintomáticos con esquema de vacunación completa e incompleta.

“Contacto estrecho es aquella persona que haya permanecido por un lapso de 15 minutos, a una distancia menor de dos metros, con el caso confirmado”, describió Berta, y aseguró que “lo más importante no es el hisopado, sino el aislamiento”. A su vez, especificó cuáles son las nuevas medidas y el protocolo que rige desde el jueves 30 de diciembre.

“Aquellas personas que son contacto estrecho asintomático y presentan un esquema de vacunación completo, deben aislarse por cinco días. No hace falta venir a testearse”, explicó. “Pasados esos cinco días, debo tomar todas las medidas de cuidado, como usar barbijo, lavarme las manos y evitar ir a eventos masivos o recitales”, amplió.

En el caso de que una persona sea contacto estrecho, pero no cuente con el esquema de vacunación completo -esto es, una dosis o ninguna-, debe aislarse por 10 días y realizarse un test al cumplirse la séptima jornada. “La provincia no especifica si es un PCR o un test rápido. Y los otros tres días, tener recaudos usando barbijo y tomando todas las medidas de precaución”, profundizó Berta.

Por otro lado, la persona cuyo test dio positivo y cuente con el esquema completo de dosis (es decir, al menos dos aplicaciones), tiene que realizar un aislamiento de siete días y tomar todas las prevenciones necesarias unos tres días más. También, el director del Samco enfatizó en la importancia de no acudir a la Sala Covid para hisoparse con premura, “porque no es necesario”. “Puedo ser un contacto estrecho y no tener ningún síntoma, aunque voy y me hisopo. Me dio negativo, pero no es que puedo andar por la calle, me tengo que quedar aislado”, ejemplificó.

“Es importante transmitir eso, es allí donde está el gran problema. Necesitamos dejarlo claro para no saturar los servicios”, aseguró. Conjuntamente, el Hospital lleva un operativo de detección temprana junto a la Municipalidad que funciona a las afueras de la Salta Italia. Comenzó el jueves por la tarde y tendrá continuidad en la mañana del viernes, de 9 a 13 horas. “Entre todos, tratamos de dar una mano”, manifestó.

Se multiplicaron por 13 los casos de Covid en diciembre

La curva de casos de Covid 19 en la ciudad volvió a mostrar un notable crecimiento, de acuerdo a los números que emite la Provincia de Santa Fe. De hecho, las estadísticas muestran que la cantidad se multiplicó por 13 de un mes a otro, de los 10 casos de noviembre a los 129 que reflejó diciembre.

Se trata de números que retrotraen al mes de agosto, cuando se detectaron 122 casos. Luego, el total fue disminuyendo, hasta contabilizar 22 en septiembre y cinco en octubre. Si bien los números no se acercan a los reflejados durante el pico, el crecimiento fue exponencial.

Días atrás, Guillermo Bill, secretario de Salud municipal, había dicho a este medio que, luego de la Navidad, “se duplicó la cantidad de testeos en relación a la semana anterior”. Este mes, hubo casos confirmados todos los días, a diferencia de noviembre, cuando existieron jornadas sin positivos.

De acuerdo a lo reflejado por el parte provincial, Roldán contabilizó 3335 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.