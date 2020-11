Cuatro allanamientos en Álvarez y uno en Roldán por una causa de estafa

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó este miércoles cinco allanamientos, cuatro en la localidad de Álvarez y uno en Roldán. Los mismos fueron en procura de una tentativa de estafa hacia una persona y en la cual también habría sido perjudicada una renombrada empresa aseguradora.

Los operativos fueron en búsqueda de elementos probatorios tales como documentación y dispositivos de almacenamiento, a requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, pero a sorpresa los agentes policiales hallaron también armas de fuego.

Las pesquisas ocurrieron en General Paz al 700 (en el lugar funciona una gestoría), 9 de Julio 800 (empresa logística), Cerrito 900 en la localidad de Álvarez y Almirante Brown al 1000 (Roldán).

Del secuestro se procedió a trasladar a sede de la AIC 11 CPU, una computadora all in one, 11 teléfonos celulares, 16 pen drive, 1 HDD, 1 tablet, tarjeta de memoria y documentación varia. Lo curioso es el hallazgo de una pistola bersa calibre 22 y un revólver, en poder de los moradores, por lo cual si bien no se trasladó a ninguna persona se le inició una investigación por la tenencia de armas de fuego de uso civil.

En el caso intervienen los fiscales Moreno y Álvarez de Fiscalía de Flagrancia, por retención indebida y tentativa de estafa.