Las cuatro jóvenes locales que obtuvieron apoyo para empezar sus empresas Una peluquera, una maquilladora, una manicura y una fabricante de juegos didácticos recibieron fondos de Nación vía Secretaría de Producción.

Cuatro mujeres de la ciudad se sumaron al listado de emprendedores roldanenses alcanzados por un programa de Nación que provee fondos para proyectos laborales independientes: cada una de ellas recibió 42.500 pesos.

Las beneficiadas por la entrega de los recursos fueron en esta oportunidad la peluquera Giuliana Robles, la maquilladora Aneley Pilón, la manicura Ludmila Brunotti y la carpintera Lilen Benegas, quien fabrica juegos didácticos en madera.

La posibilidad de acceder al apoyo estatal les llegó tras realizar los correspondientes trámites en la Secretaría de Producción municipal, organismo que articula a nivel local con el Programa de Empleo Independiente (PEI) del Programa Empleo Joven del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El PEI brinda la oportunidad para que jóvenes adheridos armen su propio plan de negocios e inviertan en un emprendimiento que ya venían realizando, con el objetivo de salir de la informalidad y empezar a funcionar bajo normativa legal.

En Roldán ya son catorce los jóvenes que recibieron fondos en el marco del Programa de Empleo Independiente en lo que va del año habilitando proyectos que van desde un taller gráfico o un lavadero de autos hasta un vivero de cactus. En tanto, hay unos 50 pedidos que están presentados y esperan su turno.

El secretario de Producción local, Germán Wirsch, remarcó en diálogo con El Roldanense el valor de “acompañar a los jóvenes a que se empiecen a proyectar como empresarios de su sector”. En ese sentido, resaltó “que empiecen a pensar en grande, que se proyecten como se ven su futuro”.

“Que dejen de ser el pibe que corta el pasto y empiecen a proyectarse como una empresa de mantenimiento de jardines. Que se especializen y formen. Por eso me van a escuchar a hablar de emprendimientos y no de microemprendimientos. Porque no vamos a ser nosotros quienes cortemos las alas”, cerró el funcionario.

Interesados en realizar consultas respecto al PEI, deben acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad (Rioja 642). Pueden hacerlo tanto en horario matutino (de 7.30 a 12.30) como vespertino (de 16 a 21.30). Los requisitos son tener entre 18 y 24 años, contar con un proyecto en marcha y cursar una capacitación.