Cuatro jóvenes roldanenses representarán a Santa Fe en comisiones de UIA

Sergio Almará (TanCar), Isabel Benvenuto (Molino Benvenuto), Leonela Guajardo (JMG) y Sebastián Pucciarielo (Bio Energy) son los cuatro jóvenes roldanenses que se sumarán a la Unión Industrial Argentina (UIA). Cada uno de ellos representarán a Santa Fe en diferentes comisiones de trabajo de la principal entidad gremial fabril del país.

Al igual que ocurrió en su momento con Román Guajardo (quien hoy forma parte de la comisión Pymi), todos fueron designados en esos lugares por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Leonela formará parte de la comisión de Política Social, Sergio de Transporte y Logística, Sebastián de Medioambiente y Desarrollo Sustentable e Isabel de Comercio y Negociaciones Internacionales.

“Es muy importante la oportunidad de participar en el departamento de Política Social de la unión Industrial Argentina porque creo que involucrarse es la mejor manera para lograr cambios y que nuestro país progrese. Además me enorgullece que Fisfe haya depositado en mi la confianza para promover los intereses industriales de la provincia’’, señaló Leonela.

“Estoy muy agradecido al equipo de Fisfe y estoy muy contento de que me hayan dado la posibilidad de integrar un departamento dentro de UIA como es el de Transporte y Logística. Tanto para mi, como para mi familia, en representación de una pequeña Pyme, nos resulta de gran importancia poder transmitir información y la problemática diaria a la que nos vemos expuestos todos los directivos. Creo que podemos volcar las experiencias vividas, tanto desde el lugar de empleadores como de empleados, porque vivimos día a día con cada uno ellos y conocemos lo que es estar en sus zapatos”, agregó Sergio Almará.

Por su parte, Benvenuto sumó: “Para mi fue un honor cuando me convocó Román Guajardo para integrar Fisfe joven. Fisfe, Unempir, Unir, UIA son entidades que representan muy bien los intereses de la industria nacional argentina. Ahora, a través de Fisfe voy a participar en la comisión de Negocios Internacionales y Comercio Exterior, en el cual espero poder aportar mi granito de arena para que los productos de industria argentina estén en todo el mundo”.

Por último, Pucciarielo expresó: “La importancia de formar parte de un departamento de UIA es la posibilidad de poder generar políticas que generan inversiones, que generen crecimiento y empleo de calidad. A su vez, fomentar la unidad de la industria y de todos los argentinos y el fortalecimiento de un mercado sólido. Además buscamos la posibilidad de fomentar políticas que terminen de consolidar la industria a la cual pertenezco, los biocombustibles, que dan la posibilidad de desarrollar economías regionales”.

“Quiero agradecer el fuerte respaldo recibido por la Federación Industrial de Santa Fe, encabezado por su presidente y el resto del Comité Ejecutivo por acompañar la designación de distintos jóvenes y respaldar el trabajo que vengo realizando en los distintos departamentos de la Unión Industrial. Soy una persona que me gusta el trabajo en equipo y dar la posibilidad y oportunidades a jóvenes que quieren ir creciendo en esa idea, no debemos ser egoístas y abrir espacios y puertas como a mi me abrieron para que entre todos podamos representar a Roldán de la mejor manera’’, definió Román Guajardo.

“A Roldán en UIA la tienen como una ciudad pujante e industrial en base de la participación que tenemos. No es casualidad que de seis designaciones, cuatro sean de la ciudad, es todo un honor y un desafío. Son grandes industriales que van ayudar a construcciones solidas en cada uno de los departamentos que les toca participar”, finalizó-