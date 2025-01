Daniel Alberto Passarella es un futbolista que todo jugador argentino 1xBet conoce. Este famoso deportista ha ganado numerosos títulos a nivel de clubes y se convirtió en el primer capitán de la selección argentina en levantar la Copa del Mundo.

Inicios

Passarella, nacido en la pequeña ciudad de Chacabuco en 1953, comenzó su carrera en Sarmiento. A los 20 años fichó por River Plate. Allí se convirtió en un jugador clave, destacando por su gran capacidad defensiva y su impresionante instinto goleador.

En aquella época, los defensas rara vez marcaban, pero Passarella era la excepción. A menudo se sumaba a los ataques, lanzaba excelentes tiros libres y remataba los pases laterales. En River Plate marcó 103 goles en 331 partidos, un resultado del que no todos los delanteros pueden presumir.

Periodo estelar en Italia

Tras sus éxitos en casa, Passarella llamó la atención en Europa, y en 1982 fichó por el Fiorentina. En la Serie A, continuó marcando y siguió siendo el líder de la defensa a pesar del duro estilo de juego en uno de los campeonatos europeos más fuertes. Con el Fiorentina, Passarella marcó 35 goles en 139 partidos.

En 1986, el jugador fichó por el Inter, donde su experiencia y dotes de liderazgo ayudaron al equipo a competir por un puesto alto en la liga. Pasó dos temporadas en el Inter, marcó otros 15 goles y siguió siendo uno de los mejores defensas del club. En 1988, Passarella regresó a River Plate, donde puso fin a su brillante carrera.

¿En qué más era bueno?

Passarella destacaba por sus dotes de liderazgo, así como por su capacidad para leer el juego e iniciar los ataques de su equipo. Combinaba fuerza física, conocimientos tácticos y una gran inteligencia futbolística. Daniel también era muy bueno ganando el balón, no le asustaba realizar duras entradas y a menudo las ganaba.

Passarella era fiable en defensa e imparable en ataque.

Partidos con la selección argentina

Passarella debutó con la selección argentina en 1974. Sus actuaciones en el campo atrajeron rápidamente al cuerpo técnico, y Passarella ya era el capitán en el Mundial de 1978. Argentina ganó allí el trofeo por primera vez, venciendo a Holanda en la final por 3 a 1, y muchos consideran este acontecimiento el momento más significativo de nuestra historia futbolística.

Passarella también fue un jugador clave para la selección nacional en la Copa del Mundo de 1982. Aunque Argentina no pudo repetir la victoria del torneo anterior, Passarella siguió demostrando un alto nivel de juego en defensa y ataque. Fue recordado por su gol en el partido contra Italia, que a la postre se proclamó campeona.

Debido a conflictos con el entrenador Carlos Bilardo y Diego Maradona, además de una lesión, Passarella no participó en el Mundial de 1986. Aunque estaba en la lista, no entró en el terreno de juego. No obstante, es el único argentino con dos medallas de oro mundialistas.

Fortalezas y legado

Daniel Passarella es uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Sus dotes de liderazgo, su increíble trabajo, su capacidad goleadora y su sobresaliente juego defensivo le han convertido en un icono argentino y en uno de los mejores futbolistas que han vestido la camiseta blanquiazul.

