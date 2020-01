¿De dónde viene el Black Friday?

El pasado viernes 29 de noviembre tuvo lugar una nueva edición del Black Friday, también conocido como Black Friday. Una jornada especialmente marcada en el calendario tanto por vendedores como por compradores. Un adelanto de las compras navideñas que supone un gran impacto económico para pequeños, medianos y grandes comercios. De igual modo, la población puede encontrar importantes ofertas y grandes descuentos en diferentes artículos y productos de diversa índole.

En ese contexto, una jornada de Black Friday significa una gran masificación de gente, principalmente, en los grandes almacenes. En Estados Unidos es tal la multitud que se acumula a las puertas de estos establecimientos que lo difícil no es encontrar alguna ganga, sino poder entrar al interior. De la misma manera, muchas personas adelantan sus compras navideñas o al menos realizan una gran parte de ellas.

El origen del denominado Black Friday es difícil de concretar. En tal contexto, existen diferentes hipótesis sobre cual es su origen y el porqué de su nombre. No obstante, las más populares y reconocidas cuentan que, en esa señalada fecha, los números rojos de las cuentas bancarias mudan su color al negro. De igual modo, ciertos historiadores aseguran que el Black Friday tiene su origen en Filadelfia hacia la mitad del siglo XX.

En ese sentido, esta ciudad utilizaba este término para dirigirse al intenso tráfico, tanto de peatones como de automóviles, que masificaban las calles un día después de Acción de Gracias. Aproximadamente en el año 1961 los agentes que se encargaban de regular el tráfico de esta ciudad lo definieron como Black Friday. En 1966 el término se hizo más popular y en 1975 traspasó fronteras irrumpiendo en los demás estados.

Desde entonces su fama y popularidad no paró de evolucionar hasta convertirse en 1990 en una auténtica referencia a nivel nacional en los Estados Unidos. Ya en el siglo XXI, concretamente en el año 2003, dos grandes centros comerciales, Sears y Walmart, fueron los pioneros en aplicar descuentos en sus artículos. No obstante, hasta el año 2011 esta práctica no se extendió al resto de establecimientos y comercios.

Sin embargo, no es la primera vez que se utiliza el término Black Friday. Anteriormente, se utilizó el 24 de septiembre de 1869, cuando aconteció una importante crisis a nivel económico. Este hecho se debió a movimientos especuladores para apropiarse del mercado del oro en la ciudad de Nueva York.

En conclusión, podríamos detallar que el término Black Friday, en sus orígenes, poco o nada tiene que ver con su significado actual. Una fecha señalada en el calendario por su importancia tanto para consumidores como para comerciantes. Debido a la proximidad de la Navidad, muchas personas aprovechan los descuentos del Black Friday para adelantar sus compras navideñas.