De familia: continuaron el legado de su padre con las bochas y sumaron un nuevo trofeo para el club América

La familia de los hermanos Nicolás y Cristian Gadioles tuvo la concesión del club América por más de 14 años. Por aquel entonces, empezaron a jugar a las bochas con asiduidad, dando continuidad al legado de su padre, quien fue jugador durante mucho tiempo. Con los años creció su pasión por este deporte, al que reconocen como “hermoso y muy sano”, y el cual los llevó al club Florida de Funes, donde ganaron hace pocas semanas el certamen interclubes en un equipo también integrado por un amigo de toda la vida, José María Lescano.

“Es un torneo que se viene haciendo desde hace décadas dentro de una liga interina de la que participan clubes de Roldán y Funes. Este año se agregaron algunas instituciones de San Jerónimo y Rosario”, contó Nicolás, quien agradeció el trato recibido en Florida, a El Roldanense. Si bien jugó por años, había abandonado la práctica cuando dejaron el buffet del club y retomó hace ocho meses. “Mi viejo fue jugador de bochas toda su vida y, ahora que él ya no está, para nosotros es un honor seguir con ese legado”, señaló con orgullo.

Cada uno de ellos recibió un trofeo individual y, en equipo, alzaron la copa que estará desde ahora en adelante en las vitrinas de la institución. De hecho, no fueron el único trío que representó a la institución local. “Esto es algo realmente muy lindo, porque no solo refleja el crecimiento nuestro y del América, sino que también ayuda a que la gente se contagie y quiera participar”, valoró. “Es un deporte que no todos conocen. Hoy le preguntas a las nuevas generaciones y te dicen ‘mi abuelo jugaba’, o ‘tenía un tío que jugaba’, pero sería bueno que se animen y vayan a probar para que lo conozcan”, dijo.

A partir de este logro, ambos hermanos y Lescano participarán de nuevos torneos en el futuro cercano. “No son competencias oficiales, sino que se las llama ‘mochila’. El próximo será un aniversario interclubes, como el que jugamos en Funes, y se jugará en el club Industrial”, describió, y añadió que cada club participante de la liga realiza un campeonato en el mes de su aniversario. “El del América es en noviembre, así que en ese mes tendríamos la localía. Después, lo que hacemos es ir al club, practicar y jugar unos partidos, así uno está preparado”, detalló.

Modernizar las canchas, la meta del América

El club persigue un gran objetivo, acercar las bochas a las nuevas generaciones y también a mujeres, que cada día se interesan más por este deporte. Con ese desafío, el próximo objetivo es mejorar las canchas. “La comisión directiva del América tiene el proyecto de hacer las canchas sintéticas. En este momento estamos jugando en cancha de conchilla, pero la sintética significa modernizarse y hacer que el juego no vaya quedando atrás”, expresó Nicolás.

Por ese mismo lado, el pasado martes el club recibió la visita del senador Armando Traferri, quien entregó una serie de electrodomésticos. Con estos objetos, el club realizará una rifa tanto en Roldán como en ciudades aledañas para recaudar fondos. “Ojalá se logre porque sería un gran avance para el club y las bochas, aunque por lo que tengo entendido se trata de algo bastante caro y hay que ver con qué presupuesto cuenta la comisión”, argumentó Gadioles. Como sea, el plan ya está sobre la mesa.