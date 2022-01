De la agujas al escenario: la historia de la enfermera roldanense que canta folclore en diferentes escenarios del país

La vida de una persona está atravesada por diferentes etapa y momentos. Isabel Busto es enfermera del Samco local desde hace muchos años, pero está a punto de jubilarse y de cara a su futuro busca desarrollar una carrera en el canto, algo que practica hace ya tiempo. Desde hace años viene formándose y armando su propio estudio musical y en esta nota con El Roldanense repasa su historia.

‘‘Desde hace un tiempo que en mis momentos de relax me gusta dedicarme a cantar y es algo que día a día me gusta más y es mi cable a tierra. Cantar me hace olvidar el stress de mi trabajo y me lleva a otro mundo’’, explicó en diálogo con El Roldanense.

‘‘Junto a mi esposo, Fernando, cuando empezamos con esta idea armamos nuestro propio estudio, empezamos con una computadora, luego fuimos adquiriendo los micrófonos, los bajos, y de apoco armamos un lugar para que yo pueda practicar en la previa de los eventos que me convocan’’, relató y agregó: ‘‘Hay días que ensayo una o dos horas diarias y siempre intento mejorar. Además me gusta componer mis propios temas y eso es lo que me da la posibilidad de sentir la música como parte de mi vida’’.

‘‘Siempre para cantar elijo el folclore, me gusta mucho el estilo litoraleño, como lo son los temas de Ramona Galarza o Teresa Parodi, y trato desde mi humilde lugar hacer una interpretación de cada tema de la mejor manera y con el cariño que merece’’, explicó.

‘‘Participé en diferentes eventos privados como así también públicos en Rosario, San Luis y Córdoba y la idea es poder ir creciendo de a poco y que las personas me vayan conociendo cómo canto y cuál es el mi estilo musical’’, explicó Isabel y al mismo tiempo agregó: ‘‘Estoy agradecida a Daniel Orellano que grabó mis pistas profesionales y con ellas puedo realizar las diferentes presentaciones’’.

‘‘Para quienes tengan ganas de poder escucharme pueden contactarme a través del celular 3415641258, allí los atenderá mi esposo y con él vamos coordinando lugar y horario para hacer nuestra presentación. Cada presentación la asumo con mucha responsabilidad y práctico de la mejor manera, para brindar un lindo show’’, sostuvo entusiasmada.

Por último Isabel Busto, resaltó: ‘‘El sueño que tengo es poder grabar mi propio cd, al cual lo voy a llamar remembranzas, dado que está apuntado para las personas de los 40 años para arriba. Para mi poder cantar en diferentes lugares es un regalo de la vida y luego que me jubile de enfermera mis horas libres la voy a dedicar al cantar’’.