Armaron firma de eventos y llegan con una mega fiesta de cumbia cruzada a la ciudad

El SUM del Paseo de la Estación recibirá el próximo 25 de junio el primer gran encuentro tropical, la fiesta que organiza la empresa Seven Lions en la ciudad. Con artistas confirmados como la banda Kaniche, el cantante roldanense Sergio Morán y academias de cumbia cruzada que llegarán desde diferentes localidades, habrá show garantizado durante toda la noche. Será el primer evento desarrollado por la firma, que a la vez tiene como objetivo destinar una parte de las ganancias a instituciones locales que lo necesiten.

“Somos cinco socios y nuestra idea es darle un lavado de cara a todo lo que es eventos, recitales y fiestas en la ciudad”, contó uno de los titulares de la organización, a El Roldanense. “Desarrollamos una parte social. Esta vez, vamos a hacer una entrega de botines para clubes como Independiente y San Lorenzo. Apoyaremos a quienes tengan necesidades”, profundizó. Así como en esta oportunidad los beneficiados serán los clubes, en siguientes ediciones del festival la idea es ayudar a otras entidades.

El evento comenzará a las 21 horas, finalizará cerca de las 3 de la madrugada y, según expresaron desde Seven Lyons, cuenta con el aval de la Municipalidad. “Lo que planteamos es contar con una buena seguridad, los mejores servicios y buenos shows, y cuidar el ingreso de la gente. Eso es lo que gustó en la Municipalidad a la hora de tratarlo. Nos dieron el apoyo”, señalaron. Si bien esta será la primera fiesta llevada a cabo por la empresa, no descartan que, a futuro, se pueda realizar una vez al mes.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta y se pueden comprar a través de la cuenta de Instagram. La expectativa de Seven Lions es que el lugar pueda albergar a mil personas, con un patio de fumadores y buffet en el exterior. “Tratamos de cumplir a rajatabla con lo que nos pide la Municipalidad. Vamos a tener un dispositivo de seguridad afuera que será realizado por parte de la policía y de la GUR, y adentro tendremos seguridad privada que es totalmente ajena a la ciudad”, explicaron

“Es un encuentro tropical en el que participarán academias de cumbia cruzada de Roldán y ciudades como Amrstrong, Las Parejas, Carcarañá y Casilda. También va a haber bandas soporte, por lo que toda la noche habrá shows”, narró, y augura que propiciarán “una noche familiar que va a estar muy buena”. En tanto, mantienen reuniones con marcas como Speed o Paladini para que digan presente durante la exhibición. “Una vez que nosotros mostremos al público el buen servicio que brindamos, que todo funciona tranquilamente y la gente la pasa bien, el resto viene solo”.

Más allá de que se trata de una empresa relativamente nueva, sus integrantes tienen experiencia en el rubro. “Quien se dedica al área de seguridad trabajó en esto durante mucho tiempo. También, otro se maneja en eventos de la noche desde hace años, y el resto nos ocupamos de cuestiones comerciales”, describieron.

“Contamos con un montón de proyectos armados que de a poquito iremos presentando, de acuerdo a lo que vaya surgiendo”, precisaron a dúo. A futuro, puede que lo que hoy es una fiesta de cumbia se transforme en “Roldán Rock” o tenga una temática de música electrónica. “Tenemos la infraestructura para armarlo. Dependemos mucho de que la gente se una a nuestro proyecto, que vengan y nos apoyen”, detalló uno de ellos. También, el desafío está en moverse en un espectro amplio y convocar actores de teatro, standaperos u otros artistas.

No obstante, y más allá de la realización de la fiesta en sí, enfatizaron en que la razón de ser de Seven Lions está en ayudar a diferentes entidades. “Queremos dar una mano porque sabemos que hay cosas que se necesitan. Para que no hayan dudas, errores o que no se sepa el destino de la plata, declararemos la cantidad con la que contamos y haremos un relevamiento de qué se necesita, como botines, camisetas o pelotas. A partir de allí, entregamos directamente lo que hace falta a cada club”, dijo uno de los socios.

Está todo dado para que haya una gran convocatoria para la fiesta, que aún tiene detalles por cerrar y puede contar con más artistas de la música tropical. “Estamos seguros de lo que hacemos, cada cosa la charlamos 20 veces para tomar la mejor decisión”, expresaron sobre la organización del evento, que comenzó hace más de dos meses. “Nos jugamos nuestro nombre, pero también el de la Municipalidad. Este es el primer peldaño de una escalera que empezaremos a subir, e iremos creciendo día a día”.

Se pueden sacar entradas acá