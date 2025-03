De la queja a la acción: se juntaron, se organizaron y van por un lugar en el Concejo

La lista Seamos Libres, que competirá dentro de la interna de La Libertad Avanza en las próximas Paso del 13 de Abril es una de las novedades en materia política local, ya que está conformada en su totalidad por vecinos de diferentes barrios que por primera vez decidieron involucrarse en política para pasar de la queja a la acción.

Encabezada por Luciana Pedro, Maximiliano Di Gregorio y Evangelina Tallone, lleva como suplentes a Gustavo Levame, Vanesa Munne y Cristian Gregorio. “Somos un grupo de vecinos que no venimos de la política y lo integramos comerciantes, trabajadores en relación de dependencia, emprendedores, profesionales, amas de casa, y demás, que decidimos involucrarnos para sumar y ayudar con mucha responsabilidad y seriedad a nuestra sociedad roldanense”, definen sin dudarlo en diálogo con El Roldanense.

Dentro de los seis integrantes hay algunos habitantes de Tierra de Sueños 2 y 3, el casco histórico y Puerto Roldan, que se unieron en pos del interés en la participación de todo aquel que quiera trabajar a conciencia y con coherencia para el bienestar de la comunidad.

“El grupo se fue armando poco a poco de reuniones que manteníamos entre vecinos donde cada uno expresaba su descontento por la falta de respuesta a reclamos básicos como ser los constantes cortes de luz, la inseguridad en las vías de acceso a los barrios, la falta de mantenimiento de las calles, desmalezamiento, falta de resolución ante alguna gestión en sede de organismos públicos, entre otros, que contribuyó a convencernos de que había que dejar atrás las quejas y ver la posibilidad de involucrarnos y colaborar desde adentro”, afirmaron.

¿Por qué dentro del sello de La Libertad Avanza?, porque tienen como referente a Romina Díez, quien también fue su máxima colaboradora y de quien destacan su solidaridad “hacia la incasable búsqueda del bien común y su fuerza que inspira a una argentina mejor”.

“Ceemos que la política necesita de gente nueva que no esté infectada de la vieja casta, como se dice, que acerque propuestas nuevas y renovadoras que prioricen ante todo las necesidades primarias de nuestros habitantes, dando sentido también a sus contribuciones. Porque creemos que un Estado no tiene que ser gigante sino que debe ser eficiente. Porque estamos convencidos que trasladando a nuestra localidad los cambios que nuestro presidente está implementado a nivel nacional podemos lograr nuestro mayor bienestar”, dicen no como slogan sino con convencimiento.

“Si bien a la Ciudad la vemos mejor que hace unos años, la realidad es que Roldán creció exponencialmente en estos últimos y continuará creciendo y debemos estar preparados para este crecimiento a fin de brindar mejor servicio a nuestra comunidad. Siendo el Concejo la piedra angular en este proyecto para garantizar una calidad de vida digna a nuestra gente. Por eso a la comunidad de Roldan le decimos, que nosotros venimos para aportar en principio muchas ganas, responsabilidad, seriedad y firmeza para atender sus necesidades y dar voz ante el Concejo a todo reclamo de nuestros vecinos, sumando propuestas transformadoras en Roldán para lograr vivir mucho mejor”, concluyeron.