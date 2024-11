De película: la roldanense que sufrió un insólito robo en una fiesta de bancarios en Rosario

Una mujer de 37 años oriunda de Roldán fue a un evento en la noche de este martes por el día del empleado bancario y en un boliche de Rivadavia y Callao sufrió el robo de su campera y la cartera, elementos que había dejado en la barra. Desde el local se le mostraron las imágenes de las cámaras a la víctima, donde se veía al ladrón en el momento en el que cometía el hurto. Al salir del lugar para hacer la denuncia constató que también le habían sacado su pick up, ya que las llaves estaban en el bolso. Minutos después se cruzó con el sospechoso en la comisaría 7ª y quedó detenido.

De acuerdo a la denuncia, alrededor de las 3 de miércoles la víctima se dio cuenta de que se había olvidado la cartera y su campera sobre la barra. Al dirigirse a preguntar al personal del boliche, le dijeron que no estaba, pero le exhibieron las filmaciones de una cámara que apuntaba justo donde ella había dejado sus cosas.

En la grabación pudo ver de frente al ladrón, que se retira de la barra con unos vasos y sus pertenencias.

Al percatarse de que en ese bolso tenía la billetera, su teléfono y las llaves de su casa y de su auto, salió del local. Ahí pudo constatar que también le habían sacado su vehículo.

“Cuando fui a buscar el auto no estaba. Se llevaron todo. Yo vivo en Roldán. Me arruinó. Es un Jeep Renegade modelo 2023”, dijo Rocío, la víctima, en diálogo con el programa De 12 a 14.

Acompañada de una amiga, Rocío fue a la comisaria 7ª para hacer la denuncia. Su acompañante llamó al teléfono sustraído y la atendió una persona que le comentó que había encontrado el celular y ofrecía llevárselo a la seccional.

La víctima se llevó una sorpresa al ver que quien traía su iPhone 15 pro “encontrado” era el mismo sospechoso que ella había visto por las cámaras del boliche que le había sacado la cartera y la campera. El joven llegó acompañado por su novia, también empleada bancaria, en cuyo auto –un Cronos gris– la Policía secuestró documentación de la mujer asaltada.

“En la puerta de la seccional me dicen «acá está tu celular». Cuando los veo, él era el del video. Le pedí que me acompañara adentro de la comisaría y estuvimos todos juntos. Es decir, el que me robó me vino a entregar el celular”, señaló.

La joven remarcó que en los asientos traseros del Cronos estaba su documentación. “El carnet de conducir, todo. Ella también es bancaria, pero no es compañera, es del Banco Nación”, expresó.

Rocío indicó que adentro del edificio policial insistió para que ellos contaran cómo llegaron a su teléfono. “Ella me dijo que su novio había encontrado el teléfono en el baño del boliche. Todo muy oscuro, siendo que mis pertenencias estaban en su auto”, concluyó.

El sospechoso y su novia quedaron aprehendidos en la misma comisaría 7ª por orden de la fiscal Agustina Debiasi, de turno en la unidad de Flagrancia. Luego, fueron trasladados a la seccional 2ª y recuperaron la libertad.

Abogado de la pareja del imputado: «Hubo una escena de confusión»

Después de haber recuperado su libertad, la pareja del principal sospechoso que quedó filmado llevándose la cartera de la víctima, le contó a su abogado lo sucedido y planteó que todo fue “una escena de confusión”.

“Me manifiesta que estaba en el lugar bailable, que en un momento deciden retirarse y antes va al baño. Cuando regresa se dirige con su pareja hacia el vehículo de ellos y, habiendo recorrido unas cuadras encuentran, según su versión, algo que no les correspondía a ellos. Cuando ven que es un teléfono intentan ubicar al dueño para devolverlo. Ahí es cuando acuerdan ir a la comisaría 7ma que es donde estaba la dueña del teléfono y allí es donde se produce el encuentro y la detención de su pareja”, resumió Walter Calenta en el mismo noticiero.

“Ella me muestra su cartera, que es parecida a la que supuestamente se ve en las imágenes. Ella en todo momento habla de confusión y es una situación que la tiene mal. No es gente acostumbrada a estas cuestiones, es gente trabajadora, muy responsable que no desearía estar acá”, agregó el jurista.

Según Calenta, la clave para demostrar que su defendida no formó parte del hecho delictivo es que, cuando detectó que sonaba arriba de su auto un teléfono que no era el de ella ni el de su pareja, atendió y coordinó la devolución del mismo. “La intención y la versión que me cuenta mi clienta de lo que vivió ella, y le creo absolutamente porque me dio toda la explicación y los detalles, es que ella se encuentra con un teléfono y que, cuando ve que no es de ella, su primera intención es devolverlo”, insistió.

En tanto, el auto apareció horas después a una cuadra y media del boliche. El coche está en buen estado y las pertenencias de la víctima están adentro. Enfrente de donde fue hallado el vehículo sustraído hay un local comercial. Según contaron, en la tarde de este miércoles tocaron la puerta y dejaron la llave con una nota, que contenía un número de teléfono y era -en principio- el del dueño del comercio. Las empleadas del lugar llamaron a la policía porque no entendían qué pasaba. Y se descubrió que era el de la mujer de la fiesta bancaria.

Además, constató que algunas de sus pertenencias las pudo recuperar, pero otras faltaron: «Había elementos en el baúl, que aparecieron adentro del auto tiradas».

Fuente: Rosario 3