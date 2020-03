Dengue: comienzan trabajos de concientización en el Departamento para evitar la propagación

El Senador Departamental Armando Traferri, junto a Abel Klis, miembro del equipo de salud del Senador, y el Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción, convocaron una reunión con el fin de trabajar en campañas de prevención sobre la enfermedad infecciosa “Dengue”. En ella estuvieron presentes Miguel Rabia, Secretario de Coordinación Territorial del Área Metropolitana Rosario, Sandra Brazza, parte del equipo de epidemiología de la provincia, y Daniel Ortiz , Sec. Salud de Fray Luis Beltrán.

Tras la confirmación de dos casos de Dengue que se dieron a conocer en los últimos días en la ciudad de Fray Luis Beltrán, el Senador Traferri, del Departamento San Lorenzo, junto al doctor Klis decidieron realizar una reunión con autoridades provinciales y municipales con el fin de preparar una campaña de prevención sobre esta enfermedad de manera mancomunada.

“Hoy realizamos la primera reunión, la idea es trabajar en una campaña de prevención y toma de conciencia de todos y cada uno de las familias, encabezado por el Ministerio de Salud y demás actores sociales que puedan ayudar a erradicar esta enfermedad infecciosa”, confirmó el Legislador Traferri.

Daniel Ortiz, secretario de Salud de Fray Luis Beltrán sostuvo que tras la confirmación de los contagiados “rápidamente se puso en marcha el protocolo vigente sobre esta enfermedad”. Además, aseguró que “ambos casos están estables, uno de los pacientes fue dado de alta mientras que el otro sigue bajo monitoreo”.

“Es necesario trabajar con la persona que fue infectada para que no vuelva a contagiar o no siga contagiando, una de las medidas más importantes es que las personas que presenten síntomas similares a los del dengue, usen repelente”, aseguró Ortíz. El contagio de esta enfermedad se da cuando una persona infectada es picada, nuevamente, por un mosquito que no tiene dengue. Al picar al infectado ese mosquito se convierte en portador de dengue.

Por su parte, Miguel Rabia confirmó que desde el Ministerio de Salud, se vienen realizando relevamientos en las zonas y territorios. “El ministro Carlos Parola, solicitó que tome contacto con las autoridades locales para profundizar las herramientas de prevención. Todos los años debería haberse trabajado en campañas de concientización comunitaria para que la gente conozca más como cuidarse de esta enfermedad que, parece, vino para instalarse y debemos trabajar para erradicarla”

Para ello se necesita de mucha participación comunitaria, aseguró Rabia. “La idea es trabajar en las estrategias de concientización y descacharrado comunitario. Todos debemos saber que existe esta problemática y debemos informarnos todos para de esa forma reducir el riesgo de nuevos enfermos. Sí logramos ganarle la batalla al mosquito tenemos menos riesgo de tener casos autóctonos”.

Desde el colegio de farmacéuticos confirmaron que continuarán trabajando junto al Senador en las campañas de prevención, ya que las farmacias son centros primarios de atención de salud nos ponemos a disposición para trabajar de manera conjunta con la provincia y el departamento.

Síntomas

Los síntomas del dengue se inician después de un período de incubación que puede variar de cinco a ocho días tras la picadura y las personas suelen presentar: Fiebre alta, Náuseas y vómitos, Erupción en la piel, Sangre en las encías y en la nariz, Debilidad general, Dolor muscular y articular, Tos, Dolor de garganta. Ante la presencia de algunos de estos síntomas es necesario concurrir al centro de salud más cercano.

Para evitar la propagación de la misma se recomienda utilizar repelente contra mosquito, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y evitar dejar recipientes que tengan, o puedan juntar, agua, ya que la larva del Aedes aegypti, mosquito transmisor de estas enfermedades, es acuática y se cría en recipientes artificiales.