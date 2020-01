Denuncia de usurpación: “Fui con toda la fe del mundo creyendo que esa iba a ser mi casa”

Mario Nicolás Mareco y su familia llegaron este martes a una casa ubicada sobre calle Lisandro de la Torre en Tierra de Sueños 3 la cual, creían, iba a ser el hogar donde vivirían de ahora en más. Es que habían firmado papeles ante una escribana a quien le habían abonado $50.000 por sus servicios. No sólo eso, sino que habían entregado un departamento en Rosario como parte de pago con la promesa de que este viernes 10 de enero recibirían su escritura.

Sin embargo todo se trató de una estafa. “Quiero que esto quede explicado porque quedé como un malviviente. Y no soy así. Somos una familia de bien”, empezó a relatar Mario en diálogo con El Roldanense desde su habitación en el Hospital de Granadero Baigorria donde quedó internado luego de descompensarse tras la situación que vivió este martes.

Es que lo que él pensó que sería una mudanza, terminó con una denuncia radicada en la Comisaría Sexta en su contra por usurpación de vivienda.

“Hice un arreglo con una persona que tenía una amiga que era escribana y con ella hicimos los papeles por esa casa, donde ya habíamos estado recorriéndola por dentro. Como yo lo conocía, confié en él, pero me estafaron”, aseveró Mario quien pensaba habitar la casa junto a su esposa, su pequeña hija y su suegra.

“Cuando estábamos en la puerta llegó una persona que se presentó como el dueño. Me pide que me identifique y yo le digo mi nombre y mi apellido, es mentira que no nos identificamos. Nos dijo que él era el dueño, nos mostró la llave de la casa, nos preguntó el nombre y sin mas nada que decirle me fui llorando porque me descompuse adelante del hombre”, siguió.

“Hoy (por ayer) mi suegra y mi mujer fueron a responder por la denuncia que nos hicieron. No hicimos ningún daño, en ningún momento fuimos de mala fe, a hacer lío o a usurpar algo que no fuese nuestro. Fui con toda la fe del mundo creyendo que esa iba a ser mi casa”, sumó.

Se decía que habían violentado un candado para entrar ¿es así?

El portón estaba semiabierto y lo empujamos para que se abra. Y abrimos la ventana de atrás para mirar para adentro. Pero no hicimos ningún daño ni se rompió nada.

¿Qué pasó con el departamento que entregaron?

Lo perdí. Me hicieron firmar cosas y me dijeron que recién me entregaban los supuestos papeles de la casa el 10 de enero. Tuve que pagarle a la escribana 50 mil pesos para que me hicieran la escritura.

Es decir, ustedes compraron la casa, firmaron un boleto de compra venta, entregaron un departamento en Rosario, y la escribana les dijo que ya podían ir a habitar la casa, pero cuando fueron se encontraron con esta situación

Si, eso nos dijeron. Firmamos todo delante de esta escribana. Y pasó esto.

¿Pudieron hablar con la escribana nuevamente después de lo que ocurrió?

No. Desaparecieron todos. Y el que me vendió se fue a Córdoba. Yo jamás actúe de mal fe ni quise causar ningún lío o aprovecharme de algo.