Denuncian a una financiera por estafar a jubilada de la ciudad y quedarse con $7000

Una mujer oriunda de Roldán denunció que su madre fue estafada por una financiera de la ciudad de Córdoba. Ambas viven en el barrio Beaudrix y el día martes por la tarde se dirigieron al cajero para cobrar la jubilación, momento en el que se encontraron con un faltante de $7000 en la caja de ahorro.

“La acompañé a mi mamá a cobrar la jubilación y cuando nos fijamos en el monto depositado nos dimos cuenta que faltaba dinero. Buscamos en los últimos movimientos y figuraba que esta financiera, llamada Credishop SA, había debitado de la cuenta de mi mamá el monto de $7000”, señaló Jimena a El Roldanense.

Si uno busca en internet, la financiera figura con domicilio en la ciudad de Córdoba e informa que ofrece servicios de intermediación financiera realizada por compañías de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles

Según la mujer, ellas jamás solicitaron un crédito a dicha entidad. Jimena destacó que en alguna oportunidad recibieron llamadas de la firma para ofrecerles sus servicios, aunque ellas siempre se encargaron de rechazarlos y nunca cedieron ningún dato personal.

“Nos pusimos a averiguar sobre esta financiera en internet y ahí nos empezaron a aparecer un montón de denuncias de personas que decían que los habían estafado y eran todo jubilados como mi mamá”, contó Jimena.

A la hora de realizar la denuncia correspondiente, acudieron al Banco Nación, por ser la entidad por la cual la mujer percibe la jubilación, aunque allí les informaron que no podían solucionar el problema y que debían acudir a la Anses y a Defensoría del Pueblo para que las asesoren sobre los pasos a seguir y poder proceder legalmente.

Jimena contó que, por lo pronto, acudirán al Anses para poder cambiar el número de la cuenta. También destacó que ven muy poco probable recuperar el dinero que perdieron y que su objetivo principal es alertar a otras personas y entidades para que puedan frenar el accionar de la firma cordobesa.

«Realmente me sorprendió ver tantas denuncias y que esta financiera pueda seguir obrando de esta forma. No sabemos qué paso, nunca dimos datos, nada, pero espero que esto no quede así y lograr hacer algo”, afirmó la joven