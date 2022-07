Denuncian un intento de secuestro a una nena de ocho años en Villa Flores

La familia de una mejor de ocho años denunciaron que un auto rojo con cuatro personas a bordo (tres hombres y una mujer) siguieron a la nena cuando salió en bici desde un kiosco ubicado sobre calle Felipe Varela y le ofrecieron golosinas. “Cuando mi nena está llegando a casa, yo salí y los vi que venían atrás. La señora me preguntó si mi hija me había dicho algo y después me ofreció comprar medias”, contó Paola, la mamá de la menor a El Roldanense.

A ella no le caben dudas que se trató de un intento de secuestro y con intenciones de radicar la correspondiente denuncia fue hasta la Comisaria Sexta aunque, según su relato, no le pudieron tomar la denuncia ya que no contaban con sumariante, y por ese motivo quedó en volver más tarde para que el hecho quede asentado.

“¿Por qué le ofrecieron golosinas y después cuando llegó a casa no se la dieron? ¿y qué hacían cuatro personas en un auto con vidrios polarizados vendiendo medias?”, se preguntó Paola.

“Cuando le pregunté a mi hija me dijo que le querían dar un chocolate que habían comprado en el mismo kiosco que ella”, comentó a este medio y agregó que también fue hasta el kiosco a hablar con la persona que estaba tendiendo, quien le contó que estas personas también fueron el domingo pasado en un auto Siena gris mientras que en este caso circulaban en un Gol rojo.

Se trata de personas con una apariencia inconfundible: “Tienen cadenas y reloj de oro y hablan raro”, relató.