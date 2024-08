Denuncian vandalismo en el nicho del joven que falleció en el accidente frente a la comisaría

Hace algunos meses los familiares de Maximiliano Pavetto, el joven que falleció en julio del año pasado en el accidente de tránsito frente a la comisaría cuando conducía su moto, están viviendo con mucha impotencia reiteradas situaciones de vandalismo en el nicho del cementerio local donde descansan los restos del joven.

“Hay gente que se tomó el tiempo de ir hasta el cementerio y sacarle de su nicho la cruz del mármol. Eso se reparó y se volvió a poner nuevamente, pero a los días va su madre y encuentra la foto de Maximiliano toda pintada con aerosol. Lo limpiaron y a la semana vuelven a ir, y ya tenía la foto rota completamente. La indignación de toda la familia, su madre e incluso a quien afecta más que nada es a su hija”, contó a El Roldanense su cuñada.

“Volvieron a acomodar todo y hoy justamente 13 de agosto fue nuevamente su madre a visitar a su hijo al cementerio, y se encuentra otra vez con la foto del nicho se su hijo toda destrozada. La tristeza e impotencia que tenemos es inexplicable”, agregó.

“Una persona con mucha maldad se encarga de ir específicamente a romper el lugar cada vez que se arregla. Esta injusticia no es la primera vez que pasa, no sabemos quién es y eso es la indignación más grande, el no saber qué mal le puede hacer una persona que ya no está en este mundo al que lo hace esto. No se da cuenta que lastima a la familia, y principalmente a su hija que lo único que tiene de su padre es una foto a la cual conformarse con solo ver de por vida, y ahora va y no la tiene”, puntualizó.