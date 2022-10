Derecho previsional: la importancia de consultar un abogado antes de llegar a la edad jubilatoria

Llegar a la edad jubilatoria e iniciar los trámites puede llegar a ser un dolor de cabeza si no se cuentan con los papeles al día. La Dra. María Eugenia Aseguinolaza de Mondelo, quien forma parte de un estudio especializado en derecho previsional: “Dras. Araujo Maria Mercedes, Aseguinolaza María Eugenia y asociados”, y actualmente asesora en dicha materia a la Municipalidad de Roldán dio detalles sobre de la importancia de la consulta y asesoramiento en esta materia.

¿Por qué es importante consultar un abogado previsionalista antes y no sólo al momento de llegar a la edad jubilatoria?

La respuesta es sencilla y compleja a la vez, primero porque hoy con la sola circunstancia de llegar a la edad las personas no pueden jubilarse. Recordemos que para acceder al beneficio jubilatorio se necesitan dos requisitos: la edad, que para los hombres es 65 y para las mujeres 60, salvo los regímenes privilegiados en donde se jubilan con menos años de edad, aunque claramente son casos excepcionales que se aplican en actividades riesgosas penosas o insalubres que justifican jubilarse antes. Y los aportes, que la regla es 30 años de aportes, salvo algunos casos excepcionales, también dentro del marco de actividades privilegiadas donde los años de aportes también pueden ser menos, pero seguimos hablando de casos excepcionales.

Volviendo a la consulta, a la edad jubilatoria llegaremos indefectiblemente, pero a reunir los aportes no necesariamente. En distintos momentos, existieron y existen moratorias para acceder a través de ellas a los años que pudieran faltarnos, existiendo en la actualidad dos tipos. Pero estas moratorias tienen algunas limitaciones, como son su extensión (no podes comprar los años que querés sino los permitidos) o el control socieconómico al que las personas se someten para acceder a las mismas (no cualquier persona puede acceder por su condición económica al uso de moratorias, y no estamos hablando de contar con grandes recursos, un monotributista de categoría relativamente alta no pasa el examen socioeconómico).

En cuanto a su extensión, los hombres solo pueden acceder a una sola de las moratorias vigentes, que es la que está prevista en la ley 24476, y es la que te permite usar desde que la persona cumplió los 18 años hasta 09/1993. Las mujeres, por el contrario, además de esta moratoria 24476 pueden acceder a la moratoria 26970 que es más amplia porque llega hasta el periodo 12/2003 en cuanto a la compra pero solo la pueden usar las mujeres y al momento de iniciar el trámite jubilatorio. En este escenario, hoy una mujer con 60 años usando esta moratoria completa aproximadamente 23 años, por lo que le están faltando unos cuantos años y por ende hay que analizar como los puede completar.

Esto significa que vale la pena la consulta previa, y cuanto antes mejor, ya que corremos menos posibilidades de riesgos y mayor certeza para lograr el ingreso del beneficio jubilatorio. Por el contrario, ir a la consulta al momento de llegar a la edad puede implicar tomar decisiones recién a partir de ese momento y ello puede implicar demoras en el ingreso del trámite. Asimismo, hay que tener presente que el retroactivo que la persona va a cobrar cuando se jubile se va a relacionar con el ingreso del trámite no con el cumplimiento de la edad, hasta que no ingresamos el trámite no hay retroactivo posible.

Entonces, queda claro que la consulta previa es sumamente importante, porque dicho asesoramiento permitirá evaluar cuál es la situación personal de cada uno y así evitar sorpresas.

¿A qué edad recomendarías que la gente consulte un abogado previsionalista?

Siempre es bueno consultar, desde los 18 años siempre es positiva la consulta, te doy un ejemplo, si sos muy joven y estás trabajando en negro ni pensas en la jubilación, ahora sufrís un accidente que te incapacita trabajar o te morís dejando una esposa y/o hijos, y si estas aportando va a existir el derecho a una pensión, y cuando hablamos de aportes hay alternativas razonables. Hay formas accesibles de monotributo, solo se trata de consultar de modo precoz para tomar las decisiones correctas que te van a proteger ante las contingencias de invalidez o muerte.

Dijiste que las moratorias son insuficientes para completar los 30 años, ¿qué novedades hay sobre esa posible nueva moratoria? ¿En qué estado esta eso?

No salió nada aun, por el momento contamos con esas dos que mencione, la 26970 inclusive vencía y la prorrogaron hasta 12/2022 porque justamente no salió la que se esperaba, veremos cuando salga que sale. Prefiero no referirme a ese proyecto de ley que está dando vueltas porque la gente interpreta que ya es ley y confunde conceptos. Por el momento contamos con lo que mencione en cuanto a moratorias. Sin meterme en tema solo quiero anticipar que el debate por nuevas moratorias entre otras cosas tiene mucho que ver con la sustentabilidad del sistema. Cada vez es más difícil la sustentabilidad de las moratorias, por eso, insisto, la consulta previsional a tiempo es muy importante.

Hoy debidamente asesorado podes aportar y estar dentro del sistema con las protecciones que el mismo brinda ante las contingencias no solo de la vejez sino de la muerte para dar derecho a pensión, y de la incapacidad para dar derecho a un retiro por invalidez. Hay que asesorarse oportuna y debidamente, hoy hay alternativas posibles, un monotributo promovido sale menos de 1300 pesos por mes, también está el social. Hay alternativas accesibles, solo es cuestión de analizar cada caso. Y al llegar a la edad lo van a agradecer.

Mucha gente se queja porque aportó toda su vida y cuando se jubila se encuentra con una jubilación que no guarda relación con los años de aportes y el sueldo que cobraba cuando trabajaba. ¿Existen formas de revisar esas situaciones?¿También importante un asesoramiento luego de haber obtenido la jubilación?

Sí, te referís a los reajustes jubilatorios. Este es otro tema muy interesante en la materia. Voy a hace sencilla la respuesta para que sea comprensible y no detenerme en analizar fallos judiciales que hacen compleja la respuesta y a la gente le es poco útil; y, además lo que preguntas tiene relación con la importancia de haberte hecho asesorar cuando te jubilaste, ya que un especialista no solo va a buscar en el caso de las moratorias la forma más beneficiosa para el cliente, sino también evaluará todos los elementos que tenga para que esa persona vaya a tener la mejor jubilación posible. Sin embargo, como en términos generales pasa lo que vos dijiste, es decir el monto que cobra el jubilado no tiene relación ni con los años aportados ni tampoco con el sueldo que cobraba cuando trabajaba, es necesario evaluar el caso y hacer el reclamo correspondiente. Este reclamo se hace a través de la justicia, es un trámite que no conlleva tantos años, mediante el cual se logra una mejora en el haber de jubilación. Hay que aclarar que quien completó todo por moratoria no podrá hacer este reclamo, pero no hay que dejar de consultar porque podes haber usado solo algunos años de moratoria y a lo mejor el resto estuviste trabajando en relación de dependencia, o bien fuiste un autónomo que aportó muchos años a categorías altas, y en esos casos también se puede evaluar la posibilidad de obtener una mejora en el haber.

En síntesis, siempre es bueno consultar con especialistas, el tema previsional es mucho más complejo de lo que comúnmente se piensa, y a poco de adentrarse en la materia, se van abriendo muchos caminos para que la gente logre una mejor calidad en el trámite sea de jubilación o en cualquier otra tramite relacionado a las prestaciones, y el eventual reajuste que se pueda hacer de éstas.

Podés contactar a la profesional en el teléfono 3416457145, donde se podrá solicitar un turno de asesoramiento presencial y a partir de allí poder evaluar cada situación en particular, ya que cada caso es único.