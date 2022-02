Desafío de gol: el delantero roldanense que tiene nuevo equipo y se ilusiona con el ascenso

El pasado 21 de noviembre, Alan Balbi celebró el campeonato de la liga Cañadense con la camiseta de Sport de Cañada de Gómez. Su equipo había derrotado a Almafuerte de Las Rosas en la tanda de penales y él, luego de la consagración, tenía claro su destino. Al día siguiente, se sumó al plantel de Cremería, de Carcarañá, para jugar el torneo Regional. Estaba enfocado en ese objetivo, cuando le llegó un nuevo reto: probarse en el club Agropecuario. Pasó el filtro y quedó.

“Un amigo me consiguió una prueba acá. Me dijo que era una semana o 10 días. Acepté el desafío, no tenía nada que perder y le metí”, cuenta Alan a El Roldanense. Sus actuaciones conformaron al cuerpo técnico liderado por Federico Hernández, ex entrenador de la Reserva de Newell’s, y el delantero local firmó su contrato. “El 3 de enero me sumé a la pretemporada de Agropecuario. Estoy desde el primer día acá, y ya completamos la quinta semana de preparación”, expresó el futbolista que se inició en el club San Lorenzo de Roldán.

Con pasos por Talleres de Córdoba y el fútbol peruano, el delantero categoría ‘93 dijo que no esperaba dar este paso en su carrera, pero aseguró que está preparado. “No me esperaba este salto. Me agarró en uno de mis mejores momentos físicamente y con madurez mental”, señaló. Y se refirió a lo que espera para este año: “Las expectativas son altas, hay un plantel con jerarquía y juventud, y creo que vamos a ser un equipo muy duro”. La escuadra jugó amistosos ante Ferro y Newell’s durante esta preparación, partidos que Balbi asegura “fueron muy exigentes”, pero en los que “estuvimos muy a la altura jugando un buen fútbol”.

Agropecuario tiene su sede y estadio en Carlos Casares, localidad de la provincia de Buenos Aires. A fines de 2017 ascendió a la segunda división del fútbol argentino, y en 2021 estuvo cerca de clasificar a la etapa final por un ascenso. Teniendo en cuenta esos registros, Alan tiene claro su deseo. “El sueño que tengo es el mismo que el de mis compañeros y la gente del club, llevarlo a la Primera División. Después, en lo personal, quiero sumar la mayor cantidad de minutos posible y aportar desde el lado que me toque”, se esperanzó. Un desafío de goles y grandes aspiraciones.