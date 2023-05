Desde el Campo de la Gloria, Pullaro presentó a sus candidatos del Departamento San Lorenzo

El precandidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este lunes, en el Campo de la Gloria en la ciudad de San Lorenzo, a sus precandidatos a senadores, concejales, presidentes comunales e intendentes del departamento.

“Es importante que nos acompañen, no solo a Gisela y a mí, sino también para poder construir una mayoría en el Senado, con Iván que es una persona a la que conocen muy bien, que trabaja en nuestros equipos, y a José Corral, quien fuera dos veces intendente de la ciudad capital. Es importante que Corral le pueda ganar de manera contundente al gobernador de la provincia, Omar Perotti, que intenta esconderse en la categoría de diputado provincial, fundamentalmente para no pagar costos de las políticas que no llevó adelante”, expresó.

A su turno, Di Stefano, ante su postulación para ocupar una banca en diputados se mostró entusiasmada por “acompañar a José (Corral) en una lista que tiene una gran participación territorial, con representantes de distintas partes de la provincia, y desde la Legislatura vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo, recorriendo, y también defendiendo al gobierno de Maxi Pullaro que va a gobernar esta provincia”. Y añadió “Perotti hizo retroceder a Santa Fe estos 4 años, y ahora se quiere meter en la Cámara de Diputados con muchos de sus ministros para seguir trabando al gobierno que viene. Le pedimos a la gente no sólo que vote a Maxi, si no que además le de su voto a José Corral en Diputados para evitar esto”.

La legisladora provincial, y habitante del Departamento San Lorenzo, aseguró que “Pullaro es la persona mejor preparada para gobernador esta provincia. Necesitamos gente preparada, que hace mucho tiempo está pensando un proyecto de provincia, eso vale mucho, y estamos convencidos que una provincia de Santa Fe mejor es posible, y para eso estamos trabajando”

También, Di Stefano tuvo palabras para con Ludueña a quien definió como “la persona indicada para defender a este departamento tan importante, con historia, rico en economía, que mucho aporta al país y poco recibe”.

Por su parte, Ludueña describió: “Estamos ante tiempos muy complicados y una elección muy difícil. Estamos convencidos de que tenemos el equipo más competitivo, este no es tiempo para improvisados, y lo hemos demostrado, porque nos venimos preparando hace tiempo para este desafío”.

“Somos un equipo que pretende cambiar las cosas en la provincia, aportando a la producción, la educación, y a la seguridad pública que tanto han retrocedido en esta provincia”, aseguró Pullaro durante la presentación, en la que estuvieron los precandidatos, a vicegobernadora, Gisela Scaglia; a primer diputado, José Corral; a diputada, Silvana Di Stefano, y a senador, Iván Ludueña.

“Venimos recorriendo la provincia desde hace muchos años, armando equipos, programas y propuestas para cambiar la realidad que estamos viviendo”. En esa línea, agregó: “Nos preocupa mucho el sistema productivo de Santa Fe, lo que sucede con los industriales, comerciantes y productores agropecuarios, por eso quisimos estar aquí, en una ciudad emblemática, desde donde sale gran parte de la riqueza de los argentinos”.

La persona más preparada

En tanto, Scaglia dijo que “es un honor ser compañera de fórmula de la persona más preparada que tiene la provincia de Santa Fe, para afrontar un desafío que nos duele tanto a los santafesinos”.

“Hoy falta mucha infraestructura para que nuestra producción santafesina tenga la importancia que tiene que tener, por eso estamos trabajando con incentivos al campo, la industria, y las obras, porque es importante el desarrollo”, indicó la precandidata a gobernador.

Y sumó: “Nos preocupa mucho la educación, por eso una de las primeras medidas que va a tomar el próximo gobernador, que no tengo dudas va a ser Maxi Pullaro, está relacionada a la educación, y recomponer un sistema caído, que atrasa, y no enseña a los chicos”.

Previamente, Corral explicó: “Este es un departamento con un presente muy importante, es el que más ha crecido en la provincia, por su capacidad de trabajo, y su agroindustria. Para nosotros es muy importante defender a Santa Fe, y con Silvana (Di Stefano), que es de este departamento, encabezamos esta propuesta, y competimos con Omar Perotti, que quiere refugiarse en la Cámara de Diputados después de un mal gobierno, donde no cumplió con sus promesas”.

El precandidato a primer diputado, garantizó: “Nosotros representamos a la Santa Fe del trabajo, del apego a la ley, y la seguridad, por eso hace falta un gobierno con carácter y autoridad, y Maxi tiene las condiciones para hacerlo, conoce toda la provincia, tiene muchos años de experiencia, y demostró buenos números en materia de seguridad como ministro”.