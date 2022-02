Desgarrador testimonio de la madre de Nina en Casa Rosada: ‘‘¿Acá adentro nadie tiene hijos?’’

La lucha de la mamá de Nina llegó este jueves hasta las puertas de la Casa Rosada. Allí el caso de la niña roldanense que padece atrofia muscular y necesita el medicamento más caro del mundo para poder tener calidad de vida se juntó con el de muchos otros chicos del país que están en la misma situación y cuyos padres ya no saben a dónde recurrir para obtener la ayuda económica que requieren para llegar a la suma de $2 millones de dólares y comprar Zolgensma.

De forma pacífica, con pasacalles con las fotos de los chicos y estudios médicos en sus manos, los padres desesperados pedían poder entrar a hablar con algún funcionario que los pudiera ayudar. Desde las puertas de la Casa Rosada, la madre de Nina retrató toda la situación con videos que subió a las redes sociales de @unmilagroparanina.

‘‘Este es el país insensato que tenemos, acá en la Casa Rosada están los que deberían darnos una respuesta, nadie nos atiende, somos muchas familias que necesitamos una respuesta, una asistente social no me va a solucionar la vida, el que tiene que tomar carta en el asunto es el presidente Alberto Fernández o el Ministerio de Salud y no aparece nadie’’, se quejó.

‘‘Estamos reclamando de una manera pacifica, nadie trajo bombos, solo gritamos en nombre de nuestros hijos, y pedimos respuestas que no tenemos. En mi caso como madre de Nina hace desde septiembre estamos pidiendo una respuesta ni la cobra social Sancor Salud, ni el Estado ni la ministra de Salud nos da alguna respuesta”, agregó.

‘‘¿Hasta cuándo vamos a esperar, acá adentro de la Casa Rosada nadie tiene hijos?’’, se preguntó con mucha bronca contenida y expresó: ‘‘Soy una madre cuya hija tiene una traqueotomía y un bolo gastronómico para alimentarse, y existe un medicamento que puede mejorar su enfermedad, pero nadie me responde, solo queda en la burocracia’’.

‘‘Nuestro hijos no tienen lo que merecen, y no se respeta el derecho a la salud. Acá somos muchos padres que estamos pidiendo que el presidente, la vicepresidenta o la ministra de Salud atiendan nuestro reclamo. Necesitamos el medicamento que tiene el costo de 2 millones de dólares y que el Estado nos de una contestación y que puedan conocer lo que estamos padeciendo’’, rogó y agregó: ‘‘Ya no queremos más papeles en el medio’’.