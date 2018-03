Después de cuatro años, habrá cambios entre los principales directivos de Coprol El próximo lunes 9 de abril será la Asamblea General de la cooperativa, en la que quedará renovada su cúpula. Javier Bruditti deja la presidencia.

Coprol llevará adelante el próximo lunes 9 de abril su Asamblea General en la que quedará renovada su comisión directiva luego de cuatro años. De esta forma, Javier Bruditti dejará de estar al frente para darle paso a un nuevo presidente.

“En el balance hay debe y haber, tenemos claro que hicimos muchas cosas, y muchas nos quedaron por hacer. Se termina un ciclo, una etapa. Muchas cosas no se ven y por ello no se valoran, pero el Consejo de Administración trabajó mucho en estos años, dejando de su tiempo para tratar problemas que no les da otro rédito que el de la vocación de servicio”, destacó Bruditti en diálogo con El Roldanense.

Entre los cargos que se renuevan también figuran el de vicepresidente primero, tesorero, secretario, vocal primero, vocal tercero, vocal quinto, síndico titular y síndico suplente, todos por el término de dos años.

De la asamblea puede participar cualquier asociado de la cooperativa, quien previamente deberá solicitar en la administración de Coprol una tarjeta credencial en la cual constará su nombre y su número de socio. Asimismo, el asociado que no esté al día en el pago del servicio de agua potable sólo tendrá derecho a voz.