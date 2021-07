Destrozos en el club Independiente: delincuentes ingresaron pero no robaron

Una triste sorpresa se llevaron los dirigentes del club Independiente cuando llegaron a sus instalaciones en la mañana del lunes, con el objetivo de exhibir uno de los salones a los encargados del Plan Detectar. Entre destrozos varios, observaron que dentro de la oficina había elementos acumulados, aunque finalmente quienes ingresaron durante la madrugada no sustrajeron nada.

“Había una ventana forzada, puerta y vidrio de la oficina rota. Estaban las máquinas desmalezadoras listas para llevar. Gracias a Dios no se llevaron nada, no sabemos porqué”, relata Luis Caillet Bois, tesorero de la institución, a El Roldanense. “Queremos hacerlo público para que la población sepa que, pese a que no robaron nada, el poco daño que hicieron nos perjudica”, profundizó.

Actualmente, Independiente da los primeros pasos de una refundación, tras mucho tiempo. “Somos un club de barrio que está intentando volver a funcionar”, expresó Caillet Bois. Aseguró también que este tipo de hechos los lleva a tener que tomar medidas de seguridad. “La realidad es que por el momento no estaba en nuestros planes, ya que es un gasto enorme”, argumentó.

Desde el club se comunicaron con autoridades policiales para hacer la denuncia. Recién esta semana, tras las sucesivas restricciones a causa del coronavirus, había arrancado con algunas actividades.