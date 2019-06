Di Santo: “Creemos que en el 2021 vamos a pelear por la Municipalidad”

Roberto Di Santo (espacio Aire Puro) cosechó 1102 votos en las elecciones de este domingo, superando por casi 200 sufragios los resultados obtenidos en las Paso de abril.

“Quiero agradecer al pueblo en general, al que me votó y al que no me votó. Circunstancialmente a veces se gana y a veces se pierde. El resultado es una circunstancia y eso se modifica, lo que no se modifica es el afecto y el cariño de la gente y el reconocimiento”, señaló una vez conocido el recuento definitivo.

Tal como lo viene haciendo en sus apariciones públicas, el exintendente se volvió a parar de cara al 2021: “Comenzamos con una franja importante de jóvenes y vecinos. Con una estampita superamos el millar de votos y pudimos superar esta polarización que se armó. Ahora vamos a refrendar nuestra propuesta y creemos que en el 2021 vamos a pelear por la Municipalidad”, proyecto.

Fiel a su estilo, dejó algo de picante para el final: “Vivimos en un Estado prebendario y la gente es rehén de eso. Ojala algún día se pueda revertir y yo con mi grupo vamos a trabajar en ese sentido”.