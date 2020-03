Di Stefano: “La UCR ya le dio a Perotti las herramientas necesarias para gobernar”

La Diputada Silvana Di Stefano dialogó con El Roldanense acerca del tratamiento de la Ley de Necesidad que se encuentra en la Legislatura. En estos casi tres meses de mandato evalúa, como el resto de los legisladores opositores a la gestión de Omar Perotti, que el gobierno “todavía no arrancó”.

“Se negaron a la transición, llegaron con los ojos cerrados y parece que todavía no los abrieron. Tienen las herramientas, que arranquen a gobernar de una vez. Los santafesinos los están esperando”, manifestó.

“Sin Ley de Necesidad no hay dinero para gestionar”, dice Perotti

No es así, es un relato que vienen construyendo casi desde el mismo momento que ganó. En diciembre, apenas asumimos, votamos la Ley Tributaria, la adhesión al Consenso fiscal y una readecuación del presupuesto. A las arcas de la Provincia todos los meses entran miles de pesos, suspendió las obras y congeló los pagos, lo que no hay es voluntad para gestionar.

¿Entonces no van a votar la Ley de Necesidad que pide?

La semana pasada los bloques radicales de las dos Cámaras le transmitieron una propuesta muy valorable, superadora e inédita para usar los términos del diputado Maximiliano Pullaro. Tienen una autorización de endeudamiento para gastos corrientes de 22 mil millones, 2.500 millones para Salud y otros 2.500 millones para la emergencia Alimentaria, y en Seguridad, donde el Ejecutivo pedía 1000 millones le aprobamos 2000 M. Además de eso se incluye a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores, se contempla aportes para municipios y comunas. Tienen las herramientas que necesitan para gobernar y cumplirle a los santafesinos las promesas que hicieron en campaña.

Desde el gobierno esgrimen que le dejaron una provincia en ruinas

La Provincia de Santa Fe es la segunda menos endeudada de la Argentina, no lo decimos nosotros, lo muestran los números a nivel nacional. Por cada peso que debe, tiene cuatro por cobrar. El gobierno de Miguel Lifschitz fue el que mas obras hizo en la historia de Santa Fe, hospitales, escuelas, kilómetros de ruta, desagües cloacales, agua potable. Seguro queda mucho por hacer, pero Perotti recibió una provincia en marcha y funcionando. Asumió, mando a todos a la casa por un mes, y todavía estamos esperando que nos diga cuál es el plan de gobierno.

Sin embargo, algunos legisladores del oficialismo señalan que ustedes quieren cogobernar

Lo que queremos es hacer nuestro trabajo que es representar a la gente que nos eligió con su voto para que cumplamos nuestro rol de legisladores, si el gobernador pretende gobernar sin control, con superpoderes, cerrar la Cámara de Diputados o convertirla en una escribanía, está equivocado. Los diputados estamos para legislar, controlar, consensuar y ser el nexo de la gente y las autoridades locales con el Estado, y lo vamos a hacer.

Algunos en el oficialismo plantean que los legisladores tienen que ser responsables y no tomar a la gente de rehén

Hacen una proyección de sí mismos para justificarse, hoy parece que todo es culpa de no tener aprobada la Ley, si llueve, si hay sequía o si el verano dura demasiado es porque no sale la Ley. Repito: aprobamos la Ley Tributaria, la adhesión al consenso fiscal, la readecuación del presupuesto, cerca de 30 mil millones con el proyecto que se aprobó con dictamen de minoría el jueves en el Senado. Tienen un presupuesto de 413 mil millones y se quejan por una deuda que no alcanza el 2% de esa cifra. Estamos esperando que gobiernen.

Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, a lo que no estamos dispuestos es a otorgarle superpoderes a nadie.