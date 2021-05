Di Stéfano: “Lifschitz fue un visionario, humilde, humano, militante y honesto”

La diputada Silvana Di Stéfano formó parte de la gestión de Miguel Lifschitz, primero como directora de prensa del Ministerio de Seguridad y luego como responsable regional de la comunicación del Gobierno. En la sesión homenaje aprovechó su momento e hizo una semblanza de cómo era el fallecido presidente de la Cámara de Diputados, ex gobernador, intendente y senador.

“Hoy estamos haciendo un homenaje a Miguel Lifschitz el ex intendente, al ex senador, al ex gobernador de esta provincia, pero en realidad muchos estamos despidiendo y homenajeando a un persona muy cercana y querida”, comenzó.

“Un gran político que siempre estaba informado, buscaba acuerdos y consensos. Viajó por toda la provincia, sin dejar un lugar, aunque sea el mas chiquito, por recorrer. Llegaba a una escuela, a un club, a una institución, municipalidad o comuna y todos querían saludarlo, sacarse una foto con él, que cálidamente accedía”, recordó.

La roldanense que forma parte del bloque que preside el radical Maximiliano Pullaro se desempeñó como directora de Medios en el gobierno del ingeniero y anteriormente como responsable de prensa y comunicación en el Ministerio de Seguridad que encabezó el ucerreista. En diciembre del 2019, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados en la lista encabezada por Lifschitz.

“Tuve la suerte y el honor de trabajar con el como directora de medios del gobierno. ¿Cómo le cambiamos la vida a la gente con nuestras políticas? Contemos eso nos decía. En Educación, en Salud, en Obras, en Seguridad, en Políticas sociales. Me llevaría horas y horas contar todo lo que se hizo en un gobierno que le cambió para bien la vida a todos los santafesinos y santafesinas”, destacó. “Despedimos a una persona laboriosa. Un visionario, humilde, muy humano, militante y honesto”, ahondó.

La conmoción que causó la muerte por COVID de Lifschitz pudo verse reflejada en el recinto en los diputados y diputadas que sin distinción de banderías y con respeto les dedicaron un cariñoso discurso. Di Stefano expresó su personalidad generosa y trabajadora. “Siempre brindando oportunidades. Me abrió la puerta y confió en mi para un lugar difícil de la gestión. Gracias a mi profesión de comunicadora pude compartir reuniones, sentarme muchas veces a una mesa de trabajo con Miguel y sentir que mis propuestas eran escuchadas. Siempre con la mirada seria pero atenta incluía mi opinión en sus decisiones”.

“Solo los que formábamos parte de gestión de prensa sabemos lo que nos costaba armar la cobertura de su agenda interminable e intensa, siempre sumando un lugar mas para visitar. Todo el día, todos los días, no había fines de semana ni feriados”, rememoró.