Día del psicopedagogo: cómo acompañar el aprendizaje de los niños en pandemia

El 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo y la Psicopedagoga, en conmemoración al fallecimiento de Jean Piaget, reconocido psicólogo y filósofo suizo. A pesar de que muchos relacionan la psicopedagogía a los gabinetes que están presentes en las escuelas, el rol de estos profesionales en la sociedad es mucho más amplio y rico.

Para conocer cuál es el campo de acción de la pedagogía y cómo se trabaja en tiempos de coronavirus, El Roldanense habló con Yanina Copparo y Melisa Bustos, psicopedagogas de Beta Salud, ubicado en Tierra de Sueños 2.

“Un psicopedagogo trabaja con sujetos que están en situación de aprendizaje en cualquier etapa del estadío evolutivo, tanto niños como adolescentes y adultos. Podemos trabajar en distintos ámbitos, pero se nos reconoce más por nuestro trabajo en el ámbito educativo y en el de la salud porque es donde tenemos más demanda”, comentó Yanina, quien trabaja en Beta Salud como docente integradora, siendo parte del equipo categorizado que posee la institución en lo que refiere a apoyo escolar.

Para Melisa, justamente, la psicopedagogía es una disciplina que se ubica entre el área de la salud y el área de educación, para abordar las dificultades del aprendizaje. “Está el trabajo en la clínica que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento, ya sea en dificultades en niños y personas con desarrollo atípico o en personas con discapacidad, y el trabajo en el área de educación, donde se acciona con instituciones escolares”, señaló Melisa.

Teniendo en cuenta el contexto tan particular que se vive por la pandemia, la casa se transformó en el epicentro del aprendizaje para muchos niños y niñas que hoy ven coartada la posibilidad de vincularse con sus pares. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta y donde la psicopedagogía puede intervenir.

“En este escenario tan complejo los chicos no sólo perdieron el espacio de la escuela sino también actividades extra escolares y si bien la tecnología trata de suplir esta carencia no es lo mismo. Por nosotros como profesionales, además de trabajar con los chicos, tratamos de brindarles herramientas a los padres a que establezcan cronogramas de actividades, no solo para ayudarlos con el colegio sino también para darse tiempo de pasar momentos en familia”, consideró Yanina.

En este sentido, Melisa destacó que, por las restricciones actuales, hoy en día el contacto de los niños es más que nada con los adultos, padres, familiares y personas que habitan en sus casas.

“A algunos niños la pandemia les vino bien en lo que refiere al proceso de aprendizaje porque les sacó el peso de lo social, pueden trabajar en entornos más tranquilos y a su tiempo. Pero ya fue pasando mucho tiempo y a todos les pesa no poder salir de sus casas, estar en contacto con amigos, por eso es importante el vínculo con la familia. Mientras los adultos podamos conservar la calma los niños van a estar calmos”, remarcó la psicopedagoga.

Es importante señalar que Beta Salud pone a disposición la experiencia y formación de su equipo de profesionales al servicio del apoyo pedagógico para la integración escolar, un conjunto de procesos sistemáticos y sostenidos mediante los cuales articulan con las instituciones escolares, propiciando y favoreciendo las condiciones de aprendizaje de los alumnos integrados y logrando adaptaciones en las escuelas.

«Nuestro desafío como equipo es trazar trayectos educativos singulares, en donde los sujetos accedan al conocimiento y objetos culturales respetando su particular modo de aprender y trabajar», señalan desde la institución.