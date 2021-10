Con varios años en el negocio, compró distribuidora local y la hace crecer en Roldán y la zona

Allá por enero del presente año, Adrián Gamarra comenzó a trabajar en la distribuidora local ubicada por calle Entre Ríos al 1051. Se encargaba de los repartos y, poco a poco, comenzó a tener mayor lugar. Empezó a ocuparse de la logística y la preventa, hasta que en mayo tuvo la oportunidad de comprarla y convertirse en el titular. El anterior dueño le dijo que había llegado una oferta, pero al unísono le ofreció la oportunidad de hacer la suya, y él no la desaprovechó.

Actualmente, trabaja con la misma cartera de clientes que heredó de los responsables anteriores, aunque también dedicó este tiempo a ampliarla y a abastecerse de muchas líneas de productos. “Es una continuidad de la gente que estaba antes, en cuanto al trabajo y el tipo de mercadería. Se trata del mismo modo en cuanto a la forma de operar, con un reparto armado en la zona”, dijo a El Roldanense. El negocio abre de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y los sábados de 9 a 13.

“Este rubro es lindo porque siempre surgen cosas interesantes para sumar”, asegura. En la distribuidora se pued encontrar productos de la línea Fecovita (vinos Toro y Estancia Mendoza), de AFA (aceites Zanoni, fideos, jugo de limón, enlatados, arroz, entre otras cosas), la gaseosa Secco y la marca Paladini. “También disponemos de productos con proveedores directos, como yerba Andresito, azúcar Baity, leches larga vidas, Canut y Tregar, o papel de cocina Castabella o Felpita”, amplió. Además, hace muy poco tiempo la empresa sumó a su catálogo la cerveza Antares.

La primera etapa del proceso fue la continuidad de lo heredado, junto a los clientes que luego ampliaron. “Hacemos repartos en todo Roldán, todo Funes, parte de Rosario, San Jerónimo, Carcarañá, Correa, Pérez, Zavalla y Soldini”, contó. A futuro, la idea es ir más allá y llegar, en una segunda etapa, a localidades como Cañada de Gómez, Arequito, Armstrong y Las Parejas. Más tarde, será el tiempo de viajar por la ruta 34 y hacer repartos por Ricardone, Ibarlucea, Totoras y San Genaro.

Una de las líneas más importantes de las incorporadas recientemente corresponde a la marca Frank´s, que elabora productos sin TACC para personas celíacas. “Es algo novedoso, ya que no hay muchos locales que puedan abastecer. La compramos directo de fábrica. Apenas la trajimos, se empezó a mover mucho”, asegura Adrián. La gran diferencia de estas producciones es, según cuenta, que no se nota la diferencia entre la comida que no tiene trigo, avena, cebada y centeno de la que sí. “Ellos lograron eso después de mucho tiempo de estudio”.

Red Gol vende al por menor y por mayor y cuenta con tres listas de precios. “Una es la de mostrador, para el público. Si compran por unidad, tiene un precio, que es menor por bulto cerrado. Después, está la lista de negocios, ellos compran mayor cantidad para abastecerse y tienen otro precio diferenciado. La tercera lista es la directa, de distribuidores en distintas localidades”, explica. A futuro, la idea es sumar cada vez mayor diversidad de ofertas. “Uno va viendo las necesidades de los clientes y trata de brindar un mejor servicio”, expresa.

La posibilidad actual de estar al frente de un negocio es un objetivo que se había propuesto Adrián de aquí a cinco años, aunque no imaginó que llegaría a corto plazo. Estudiante de ciencias económicas, no pudo finalizar su carrera porque debió alternar con el trabajo y ya no dispuso de tiempo para lograr un equilibrio. Luego de realizar tareas administrativas a lo largo de su vida, trabajos con los que construyó un buen currículum, optó por encarar un desafío propio hace un tiempo. Primero compró un utilitario con el que hizo repartos en una distribuidora rosarina, y así conoció de primera mano el rubro.

Más acá en el tiempo, cambió de transporte y logró adquirir un camión, hasta llegar a comienzos de año a Roldán. “Cuando sos joven, planeas la vida de un modo y después te va llevando por distintos caminos. Empecé de muy abajo”, razona. A día de hoy, la meta también es expandir el negocio local, hacer repartos en frío y tercerizar un espacio que hoy está reservado para el depósito. “Me gustaría poner carnicería y verdulería. Así, haríamos más completo este rubro, acorde a todo lo que tenemos: fiambrería, pan, limpieza, almacén, perfumería y bebidas. Solo nos falta eso”, afirma.

La distribuidora trabaja con Billetera Santa Fe, Tarjeta Alimentar, Mercado Pago y tarjetas de crédito o débito. Gamarra señala que quedó encantado con la ciudad, ya que “la gente es más sana, tiene otra bondad y no está tan contaminada como por ahí pasa en la gran urbe”. Y dice, a su vez, que Red Gol tiene una gran posibilidad de crecimiento: “Roldán es el lugar apropiado para esta distribuidora que busca abastecer a sus clientes y los locales más chicos”.