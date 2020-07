Dos roldanenses rescatan memorias y lanzan un nuevo libro con historias de la ciudad

Roldán Narra su Histórico Andar es el resultado del esfuerzo de un grupo de trabajadores que se juntaron para realizar un libro donde se refleje la cultura e historia de la ciudad. Por medio de un profundo trabajo de investigación y recolección de datos, las roldanenses Korina Coller e Isabel Pedretti iniciaron su escritura unos meses atrás y hoy ya puede encontrarse su primer capítulo en formato digital en la página de la Municipalidad de Roldán.

“Eso lo empecé a hacer cuando estaba como Secretaria de Cultura, pero fue un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de la ciudad que nos ayudó a poder hacer este libro realidad. Yo redactaba el material, buscaba la información e Isabel me ayudó en lo que es la parte técnica porque no manejo muy bien las herramientas digitales”, señaló Coller a El Roldanense.

Si bien en un principio la idea era imprimir la publicación, la ex Secretaria de Cultura indicó que esto conllevaba mucho dinero y prefirieron lanzar una versión digital que fuera accesible a todo el público. Sin embargo, la pandemia retrasó los planes de lanzamiento y fue entonces cuando amabas mujeres decidieron comenzar a subirlo de a capítulos en la página de la Municipalidad de Roldán y el primero de ellos ya se encuentra publicado.

Según Korina, el libro aborda distintas dimensiones de la ciudad, desde sus instituciones emblemáticas como la historia de sus clubes de barrio, escuelas y el Hospital de Roldán, hasta los grupos musicales que se conformaron allí y personalidades famosas como el pintor Antonio Berni, la artista textil Hilda –Tona- Perrín y el realizador del primer escudo de Roldán, Gerardo Buchmann. De hecho, la sobrina de Perrín y la hija de Buchmann fueron invitados a escribir sobre ellos para la publicación.

“Yo sentí la necesidad de hacer este libro por mi oficio de toda la vida que es la docencia. Antes de asumir como Secretaria de Cultura en el 2010, los últimos 18 los había pasado trabajando en la Escuela Fiscal 229 y ahí venían los chicos que eran enviados por los maestros y me preguntaban cosas sobre la ciudad. Yo la historia de Roldán me la sé de memoria y me pareció bueno hacer una publicación tipo Billiken que sirva para enseñar en los colegios y para que todos puedan aprender”, destacó Coller.