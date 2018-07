Barceló: recurren a la vía jurídica para destrabar la entrega de las aves secuestradas Agotado el plazo para que la Provincia se expida, los abogados del vivero tomaron medidas. Elevarán las firmas recolectadas en la ciudad.

Ya habían adelantado que moverían “cielo y tierra” para recuperar sus aves que la Policía Federal les incautó y trasladó a la Granja La Esmeralda en la capital santafesina. Y actuaron en consecuencia: este miércoles los abogados del vivero Barceló presentaron un pronto despacho, medida jurídica que obliga al gobierno provincial a expedirse acerca de la restitución de los animales a sus dueños.

“Agotados los tiempos para el gobierno se expida recurrimos a la vía jurídica para obligarlos a darnos una respuesta y luego continuar con otros recursos”, contó a El Roldanense Miguel Barceló sobre los pasos que comenzaron a seguir los letrados que representan al histórico establecimiento local.

“El pronto despacho tiene plazos cortos porque hay animales y gente involucrados en esto. Tengo entendido de manera no oficial que los animales no están bien, y cada día que pasa es perjudicial para ellos. Nos tienen que dar una respuesta oficial, cosa que nunca hicieron”, agregó.

Tras un allanamiento a fines de mayo, las aves del vivero fueron retiradas del lugar donde nacieron y fueron criadas para ser trasladadas a otro sitio donde continúan enjauladas pero no están siendo atendidas por las personas que las vieron nacer. Se trata de animales nacidos en cautiverio y que por lo tanto su liberación a un ambiente libre no sería una opción, ya que no lograrían sobrevivir.

“Este recurso presentado nos sirve para empezar a avanzar sobre las personas e ir recorriendo los diferentes ministerios y llegar a la última instancia de quién decide la entrega o la no entrega de los animales y ver ahí cuáles son los argumentos”, explicó Barceló.

Además de la vía jurídica también se elevará otro documento con las miles de firmas recolectadas en la ciudad. También se dejará constancia de los cientos de comentarios vertidos por ciudadanos locales en las redes sociales en apoyo a la labor que el vivero venía manteniendo a lo largo de los años respecto a las aves.