No hay lluvia que tape el ecocidio

Por M.V.Esp.cVioleta Leunda Tosi Mat 921

El río Paraná y su delta es el área de mayor biodiversidad de nuestra Provincia de Santa Fe. Los incendios en las islas han dejado 350.000 hectáreas arrasadas, perdiéndose más de 500 especies de animales autóctonos y 700 de especies de flora. Algunos mamíferos sobrevivientes como carpinchos y nutrias huyendo de las llamas van refugiarse en claros o en las orillas del río y ahí son víctimas de la caza indiscriminada por parte de cazadores furtivos que sin ningún miramiento los matan sin piedad para comercializar los cueros. Anfibios como sapos y ranas, quemados por no llegar a sitio seguro , reptiles que hibernaban fueron quemados vivos en sus cuevas y las aves que pudieron huir de las llamas abandonaron sus nidos con huevos y pichones buscan refugio en la ciudad y son víctimas de gatos y perros.

Ha llovido, los incendios se están apagando ¿Pero cuántas víctimas mudas quedaron en el camino?, ¿Cuántos años demora la naturaleza en reparar tan triste daño?, ¿Nos encontraremos el año próximo con la misma problemática sin resolver?

La ley de los humedales no ha salido aún, está en diputados sin sanción, tal vez no sea redituable hoy tener una política de conservación, pero si lo será en unos años cuando el ecosistema endeble se dé por vencido por el avasallamiento y descuido del ser humano.

He tenido algunas experiencias en nuestra provincia de Corrientes en las que se le dio real participación e inclusión a cazadores furtivos y pescadores indiscriminados a los cuales se los incorporó como guardafaunas fomentando el turismo ecológico y dando una salida laboral y sostenible en el tiempo para las personas y para la naturaleza. ¿No es hora ya que tomemos conciencia y que en el 2021 no estemos en mismo punto muerto y de muerte en el que nos encontramos hoy?

¿Cuando tomaremos conciencia de que nuestra vida depende de la de ellos, que la conexión es estrecha, que sin plantas no hay animales, que sin animales no hay ecosistema, que sin ecosistema tampoco nosotros viviremos por que no tendremos agua, alimentos y aire?. El Ecocidio nos lleva lento pero seguro como especie a la extinción.

