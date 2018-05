Ejemplo de superación: llegó a pesar 100 kilos y hoy corre maratones Joven roldanense empezó a entrenar a los 15 años con el primer objetivo de bajar de peso. Hoy, a los 20, toma las cosas de otra manera y sueña con competir a nivel nacional.

Juan Manuel Andrada es un joven local que cuando tenía sólo 15 años exhibía un considerable sobrepeso que llegaba a 100 kilos. Sabía que su vida no podía seguir así y tomó la determinación de empezar a hacer ejercicio; más específicamente, a correr. Esa fue la razón que lo movió a entrenar, pero él quizás no imaginaba que en el deporte encontraría no sólo la manera para bajar de peso sino que también lo llevaría a convertirse en atleta.

“La principal razón por la cual empecé a correr fue para bajar de peso. Pero a medida que pasaba el tiempo fui notando grandes cambios tanto en lo físico, en lo mental y también en lo deportivo”, contó el muchacho, hoy de 20 años.

En diálogo con El Roldanense, Juan Manuel agregó: “A raíz de esto y por querer seguir mejorando empecé a entrenar con un grupo en Roldán en el cual estuve un tiempo pero igualmente no estaba conforme, sabía que podía dar mucho más”.

“A medida que participaba en diferentes carreras llamé la atención de distintos grupos de entrenamiento, los cuales siempre me abrieron sus puertas para integrarme. Hace aproximadamente un año tomé la decisión de irme a entrenar a Rosario con el grupo Atenas. A partir de ahí mi vida cambió aún más”, agregó.

Hoy Juan Manuel entrena todos los días y tuvo la oportunidad de federarse en la Asociación Rosarina de Atletismo, lo cual lo llevó a entrenar de forma semiprofesional y obtener un nivel deportivo que él nunca había imaginado. La parte de semi es porque durante la semana también estudia Turismo, carrera de la cual aspira a recibirse este año, y los fines de semana trabaja

“No tengo sponsor, todo lo que logré fue gracias a mi familia que desde el primer día me apoyó”, apuntó el atleta y enumeró algunos de sus logros: “Hace dos fines de semana estuve participando en una carrera al norte de Santa Fe donde obtuve un tercer puesto. Mi próxima carrera es el 13 de mayo en San Antonio de Areco. Tengo también otras posibles competencias más adelante, en agosto en Córdoba y en noviembre si es posible en San Luis”.

“Mi objetivo actualmente es seguir entrenando y mejorar, aún me falta mucho para lograr ser el atleta que quiero. Algún día me gustaría poder llegar a competir a nivel nacional y es por eso que lucho día a día para conseguirlo”, resaltó.