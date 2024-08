El arquero roldanense que es baluarte en la primera de Sportsman

Bruno González tiene 21 años y hace desde los cinco años que juega al fútbol en Club Sportsman. El actual arquero titular de la primera división del club contó como fue su transitar en el club y sus desafíos en el corto y largo plazo.

‘‘Desde chiquito me gustaba jugar a la pelota, empecé a los cinco años a jugar en Club Sportman y todavía en esa época no tenía primera división, pero ya soñaba con llegar lejos en el fútbol ’’, contó Bruno González, arquero de la primera de Sportman en diálogo con este medio.

‘‘Sólo dos años no estuve en el club, fue cuando termine en quita división y ahí me trasladé a Campaña, pero siempre seguía al Club de una u otra manera, y ese sentido de pertenencia hizo que volviera’’, recordó.

‘‘En la primera etapa de mi vida jugué al fútbol de delantero, más tarde pase al mediocampo, luego la defensa, hasta que terminé bajo los tres palos y la verdad que al puesto le agarré mucho cariño y hoy en día lo disfruto cada día que tengo la posibilidad de jugar’’, resaltó.

‘‘En esta decisión tuvo mucho que ver mi cuñado Julio Amado, porque él me apoyó muchísimo al igual que mi familia y hoy en día mi pareja Agostina están permanentemente conmigo’’, sumó.

‘‘Para este torneo estamos con muchas ganas y mucha ilusión, y ojalá que en este segundo torneo (Clausura) del año se nos pueda dar la clasificación, en la actualidad estamos octavos’’, sostuvo y agregó: ‘‘El objetivo es poder dejar al Club lo más alto posible’’.

‘‘Soy un arquero que me defiendo bajo los 3 palos, me gusta también salir jugando con la pelota al piso, pero más prefiero poder defender el cero de mi equipo. Para los penales tengo mucha suerte y también bastante intuición, en las juveniles recuerdo que uno de los años hemos llegado hasta la final del torneo y yo tuve la suerte de atajar varios penales’’, comentó y agregó: ‘‘Este año sufrimos dos penales en contra, uno fue gol por poco y el otro lo pude atajar el domingo pasado contra Campana de visitante’’.

‘‘Admiro al arquero de Costa Rica, Keylor Navas, porque para llegar a donde llegó la luchó muchísimo y siempre con los valores de humildad y trabajo. Pero a la vez en la actualidad admiro por su temperamento y ambición al Emiliano Dibu Martínez ’’, contó Bruno.

Soñar no cuesta nada. ‘‘En futuro más lejano uno de mis objetivos es poder seguir cosechando experiencia y escalar a otras divisiones o equipos, pero ahora lo más importante que pasa por mi cabeza es poder aportar al Club con mi granito de arena para que pueda seguir escalando ’’.

Por último el joven arquero, resaltó: ‘‘Quiero agradecer a mi familia que siempre desde chico me permitió hacer lo que me gusta y me acompañaron en cada etapa, a mis padres Darío y Fernanda, a mi novia Agostina y a todos en general que siempre me bancan en las malas y en las buenas’’.