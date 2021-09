El artista peruano que se inspiró en el puma suelto y está pintando su mural en una garita

El movimiento artístico en las garitas de la ciudad no se detiene. Uno de los encargados de volcar su talento sobre las paredes es el muralista peruano Segundo Urbina, quien está interviniendo la parada ubicada frente al barrio Cielo por la Ruta 9. Segundo reside en Argentina desde los 9 años, cuando llegó desde Lurigancho-Chosica, y se inspiró en un hecho local para realizar su obra. Conoció la historia del puma que apareció en las calles de la ciudad hace pocos meses y decidió retratar ese acontecimiento.

“Quiero abordar al puma en la pintura porque no es algo común, por eso se hizo noticia. Dio un mensaje de alerta, a mí me gusta la fauna, aunque al mismo tiempo me despertó la pregunta de porqué un puma viene para estos lados”, dice el artista a El Roldanense. “Busco tratar esa parte de la conciencia, de porqué estos animales no están en su lugar y vienen a la ciudad en un pedido de auxilio”, amplía él, que está en Roldán por primera vez y llegó por la recomendación de la artista Andrea Dascanie, quien también está trabajando aquí.

Segundo comenzó a trabajar a las 10 de la mañana de este viernes y proyecta terminar el mural el domingo al mediodía. “Va a ser rápido, pero con muchas horas de pintada. Me quedo hasta las 18 horas y trabajo mucho en los detalles, para que la gente lo aprecie y se lleve una sorpresa con los colores”, señala, y cuenta que no se tratará de un puma habitual, sino de uno que lleve a la sorpresa de quienes lo contemplen. “Tendrá unos colores bastante exóticos, entre violetas, azules y rosados”, adelanta.

El muralismo lo llevó a conocer muchas provincias de la Argentina, como Tucumán, Córdoba o San Luis. “Gracias al mural visité el sur, estuve en Río Negro y conocí las ballenas. Después me fui al otro extremo, a Misiones, y vi una parte más selvática. Es lindo conocer Argentina, la gente siempre te recibe bien”, reconoce. La sensación que tiene en Roldán es muy parecida: “Vi muy buena onda acá. la gente se acerca, charla un poquito y agradece que se esté cambiando el arte. Se aprecia mucho la organización para que la juventud intervenga”, cuenta.

Fue en 2017 que Urbina comenzó a estudiar la carrera de arte en la universidad, pero un año después optó por seguir otro camino. “No me encontraba, y en esa cursada había hallado la técnica del mural. Por el lado personal, seguí practicando y me fui animando. Poco a poco, la gente me decía que quería tener murales en sus casas y me dieron la oportunidad de que sea remunerado”, recuerda. “Hoy en día, ya es mi oficio y me permite recorrer el país, conociendo lugares y pintando. Fue todo paso a paso, con un esfuerzo de mucha práctica”.

Además de la pintura del puma, agregará la frase “Camino hacia un buen vivir”. “se utiliza mucho en los pueblos originarios de toda Latinoamérica, sobre la convivencia con tu entorno de una manera amigable. Se trata de generar tu granito de arena como ciudadano, para preservar lo que tenemos. Sinceramente, Roldán es muy lindo y eso es lo que hay valorar y cuidar”, describe. Utiliza la técnica del “puro pincel” e hidro esmalte al agua, además de aerosoles para los detalles. “Invito a la gente a pasar por aquí, es para ver un ratito y observar lo que pasa en todos los tramos del mural”.

Antes de cerrar la charla con este medio, a un costado de la garita que está modificando con su talento a la vera de la ruta, Segundo dice que “es un orgullo venir, conocer y dejar una parte de uno”. “Al arte uno siempre se lo tomó como un hobby, y hoy en día se lo está valorando como un trabajo. Le doy gracias al municipio que está gestionando todo esto”, subraya. Y enfatiza en que la obra ya no será suya a partir de mañana, sino de los habitantes roldanenses. “Hay que pensar en el entorno, ser respetuosos y conscientes. El muro ya es parte de la ciudad”.