El autor roldanense Mauro Satam editó su segundo audiolibro: un atrapante relato basado en hechos reales

“Numii Amastik, la Numismática de Allan Dest y el escudo argentino en la moneda”, reconoce el autor roldanense Mauro Gustavo Satam, quien acaba de editar en formato audiolibro la segunda entrega de su novela que entrelaza historias de ficción y no ficción en un relato atrapante.

¿Por qué fue el más difícil? “Porque fue luchar contra el hoy, en una sociedad donde no muchos dedican su tiempo a la lectura. Llevar la imaginación al pasado, revivir una historia rosarina de pura realidad mezclada con ficción, tratando de imponer una forma de escritura lo más parecida a la redacción de un guion de cine, con el objetivo de que cierres tus ojos y comiences a imaginar las escenas a través de los audios, fue todo un desafío”, contó en diálogo con El Roldanense.

La novela se puede leer gratis, desglosada en formato de audios que permiten administrar el tiempo de reproducción, con la descripción de la duración en cada título, a través de un desarrollo innovador implementado por primera vez, ideado por el autor de la obra y que podés escuchar acá.

¿De qué se trata la obra? Mauro lo explica así: “En esta ficción, los secretos de Julio Marc son develados por el último director Ad-honorem del Museo Histórico provincial de rosario, Dr. Julio Marc, con un solo fin, que sólo quede en el lector de esta novela.

¿Qué significa Numii Amastik? Si bien es un título compuesto, primero explicaré que significa Numii Amastik. La palabra Numii deriva del hebreo y significa moneda, y Amastik significa reunión. La composición de estas dos, dan origen a la palabra Numismática que es el arte del estudio y colección de monedas y billetes. Siguiendo con la explicación del subtitulo, “La numismática de Allan Dest” es mi personaje de ficción en la obra, pero “El escudo argentino en la moneda”´ es un libro de numismática escrito por el Dr Julio Marc en la vida real.

Sobre la novela

La obra es una serie de sucesos históricos reales, que si no se tiene conocimiento de lo que aconteció, es imposible reconocer su verdadero valor. Y si tengo que empezar a explicar, seguramente escribiría otro libro, pero voy a reunir con que el inicio se da con una historia real, y ahí aparece Sara Tiscornia. La familia Tiscornia, fueron los dueños de 17 hectáreas de campo, pertenecientes al actual parque independencia de la ciudad de rosario. Tal es así que parte de los terrenos comprendían el ex zoológico, el lago del parque, el estadio de Newells Old Boys, el palomar y parte del Cementerio El Salvador. También abarcando parte de la intercepción de calle Oroño y Pellegrini. En ese entonces el casco de estancia de la familia Tiscornia se encontraba donde está hoy El Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc. En ese entonces, la pequeña Sara Tiscornia vivió una infancia llena de felicidad y recuerdos sobre esos terrenos, hasta que el intendente Lamas expropió a la familia Tiscornia las 17 hectáreas de campo, con el objetivo de armar el actual parque independencia de la ciudad de rosario.

Luego de la expropiación, el casco de estancia de la familia Tiscornica se utilizó durante mucho tiempo como obrador municipal, hasta que el Arquitecto Ángel Guido (El arquitecto que participo en la creación del monumento a la bandera) proyectó en ese obrador, la construcción del Actual museo histórico provincial de rosario Dr Julio Marc.

Cerca del obrador se encontraba el aljibe de la familia Tiscornia, el cual se conservó simbólicamente en la sala Pulpería del museo Marc, hasta hoy creo que se conserva allí.

Sara Tiscornia murió en el año 1994, pero antes, a sus 100 años de edad, presentó su libro Titulado “Maravillosa edad” en la feria del libro de la ciudad de Buenos Aires, donde describe en poemas toda su infancia vivida en los terrenos del parque independencia.

Todo lo que conté hasta el momento es solo un grano de mostaza en el comienzo de esta historia. Este libro no solamente trata de Marc, su numismática y la infancia de Sara, eso solo es el comienzo. Luego sigue la creación del escudo episcopal de Guillermo Bolatti, quien fue el primer arzobispo de Rosario, la amistad de monseñor Jorge Manuel López, quien fue el sucesor de Bolatti, un aljibe, la colección de Numismática más completa del mundo, un pez escorpión, los documentos más importantes para completar el actual archivo general de Indias, ocultos en los terrenos del primer cementerio NO OFICIAL de la ciudad de rosario, la fe del apóstol Pablo, la arquitectura de Ángel Guido, los recuerdos de una infancia arrebatada por la gestión de Luis Lincoln Lamas Freyre. Una bóveda secreta, la llama votiva del monumento a la bandera, la plaza de la coronación, el punto que une tres religiones, y un heredero.