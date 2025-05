El CCUP puso en marcha una iniciativa moderna e innovadora: el primer departamento de neurociencias

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso puso en funcionamiento una iniciativa novedosa e innovadora: el departamento de neurociencia para todos los deportistas del club. Funciona en la planta alta de la sede social, arriba del bar, y tiene como fin el desarrollo de las habilidades neurocognitivas para que los chicos puedan aplicar lo aprendido en los deportes que practican. La disciplina está a cargo del profesor David Sánchez, preparador físico, especialista en entrenamiento cognitivo y entrenador de primera división.

“Trabajamos sobre las diferentes habilidades neurocognitivas como la capacidad de atención, la atención dividida, la capacidad de reacción, la reducción en tiempos de respuesta y la ampliación de concentración”, dijo Sánchez a El Roldanense. Más allá de que surgió como una idea de la subcomisión de fútbol, pronto comenzó a aplicarse a todos los deportes que se practican en la institución. “Se trata de una serie de factores y actividades que van desarrollando las habilidades neuromotrices en función de lo que practica cada uno”, añadió.

El sistema de entrenamiento neurocientífico del club contempla dos sesiones semanales con clases personalizadas, de a dos parejas como máximo. “Utilizamos mucha tecnología, el entrenamiento es muy moderno y se hace divertido. Logramos un desarrollo de las habilidades neurocognitivas muy grande”, esgrimió. “Hace algunos años que la disciplina está en auge, viene creciendo mucho y se aplica en muchos países. Creo que somos los pioneros en implementarlo en nuestra ciudad, y ha tenido una muy buena aceptación entre los jóvenes”, puntualizó.

Sánchez fue entrenador de fútbol por más de dos décadas y trabajó en clubes argentinos, uruguayos, venezolanos y ecuatorianos que disputaron torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. “Por una decisión familiar, hace dos años vinimos a vivir a Roldán. Primero me tomé un año sabático y, después, comencé a venir al club para despuntar un poco el vicio”, contó. “En los últimos cinco años empecé a descubrir el mundo del neuro entrenamiento, hice cursos y especializaciones”, detalló.

Si bien no está retirado de la dirección técnica, hizo una pausa y eligió al CCUP para continuar. “Es un club que me recibió y trató muy bien, y me dio la posibilidad de expandir y aplicar aquí la neurociencia. El departamento está funcionando muy bien y tiene buen recibimiento entre la gente”, señaló. “A pesar de tantos años de experiencia, encontré algo que me volvió a sorprender y me gustó mucho. Descubrí una veta más por la cual se puede seguir explotando el rendimiento de los jugadores”, argumentó el profe.

Desde la institución se enorgullecieron por el desarrollo de este departamento y aseguraron que “es el primer club de la región que lo tiene”. Por su parte, Sánchez aprovechó la oportunidad para agradecer por la atención recibida y el interés de la comisión en la neurociencia. “Me acondicionaron un lugar y siempre estuvieron atentos a las necesidades y demandas de las nuevas disciplinas. Se mostraron muy predispuestos a escuchar una actividad innovadora”, resaltó. Para comunicarse con él, cualquier interesado puede hacerlo al 3412240472.