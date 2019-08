El comedor de Mercedes ya entrega 100 raciones de comida y pide donaciones

El comedor de Mercedes Retamoso en Villa Flores es uno de los lugares donde la crisis económica del país se siente más a flor de piel: son 100 las raciones de comida que entrega a los chicos cada día y a eso se agregan otras 36 viandas que pasan a buscar algunos adultos necesitados.

“Fue muy notorio este año como cada vez más gente empezó a venir”, contó a Mercedes a El Roldanense y agregó que hay días que no tiene nada para cocinar. Esta semana ocurrió eso: “Cobré la pensión y estuve comprando cosas con mi plata pero ya no tengo. Igual Dios aprieta pero no ahora asique confío en que algo va a llegar”, se esperanzó.

A los pocos minutos, golpearon a su puerta con donaciones. “Hay que tirar hasta el viernes”, dijo con las miras puestas en “Roldán Corta” el evento que este sábado se realizará en el Playón con peluqueros locales, donde cortarán el pelo a cambio de alimentos que luego se donarán al comedor.

“Ya no vienen chicos sólo del barrio sino de todos lados”, agregó Mercedes para reflejar la realidad que ve día a día.

Fideos, arroz, puré de tomate, aceite, azúcar, sal, son los elementos que con mayor frecuencia se utilizan y que más hacen falta.