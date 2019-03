El Concejo declaró de interés municipal la Fiesta del Niño por nacer, con polémica

Los concejales aprobaron este lunes en la sesión la declaración de interés municipal de la Fiesta del Niño por Nacer que se desarrollará el próximo 23 de marzo a las 15.30 en el Monumento a la Bandera de Rosario en el marco del Día Internacional del Niño por Nacer. Sin embargo, no contó con el voto de la totalidad de los ediles.

El proyecto fue presentado por el bloque oficialista teniendo en cuenta una solicitud ingresada al cuerpo por diferentes instituciones de culto de la ciudad.

Entre los considerandos de la declaración aprobada se cuentan que la ciudad adhirió en el año 2010 al Día del Niño por Nacer declarándolo de interés municipal y que la ciudad fue declarada promotora y protectora de los derechos del niño por nacer. Asimismo, se cuentan anteriores adhesiones a esta celebración.

“Nuestro ordenamiento jurídico nacional y tratados internacionales a los cuales adherimos como país reconocen el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción”, establece la declaración que fue aprobada con cuatro de los seis votos de los ediles, ya que el bloque del Frente Progresista votó en contra.

“En lo personal, aclaramos que ambos concejales estamos a favor de las dos vidas. Sin embargo, queremos dejar en claro que no por eso el Concejo o el Municipio tienen que declararse pro vida.

Es decir, no podemos utilizar a las instituciones municipales para imponer lo que nosotros creemos, porque las instituciones son laicas y representativas tanto de quienes están a favor de las dos vidas como de quiénes están a favor de la legalización del aborto. Roldán no es de una parcialidad, es de todos”, explicaron desde el bloque su postura.