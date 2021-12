El Concejo no dio el visto bueno a la Sexta cuota de Patentes

Con una votación de 3-1, el Concejo Deliberante no aprobó en sesión extraordinaria el cobro de la Sexta cuota de Patentes. Sin la presencia del edil Carlos Graizzaro y a la espera de la confirmación sobre quién ocupará la banca que dejó vacante Jorgelina Alfonso, el cuerpo igualmente tuvo quórum en la nochecita del jueves. La presidente Susana Abo Hamed, Mariano Mateo y María Eugenia García se pronunciaron en contra, en tanto el del oficialista Marcelo Cristiani fue el único sufragio favorable.

“Escuchamos la propuesta de Juntos por el Cambio, que hablaba de un 20%. Dijimos que no estábamos a favor, como lo hicimos en estos días”, dijo Mateo a El Roldanense. “Actualmente no estamos de acuerdo con una nueva carga para el vecino. La pandemia todavía no terminó, esto sigue, y no es el momento de dar una carga más de patente a todos los roldanenses”, amplió el edil opositor en el recinto, instantes después de finalizada la asamblea.

Mateo argumentó que “en 2020 no se votó por la pandemia y la situación que se estaba viviendo” y que “en todo el año pasado no se aumentó la tasa de servicios, siendo que en 2021 sólo se había aplicado en enero”. En simultáneo, dijo que su espacio no está en contra de la Sexta Patente, aunque señaló que entienden que éste no es el contexto adecuado para su sanción: “La hemos votado cuando éramos oficialistas. Sabemos que es una herramienta que le sirve a los municipios para recaudación y poder acomodarse a los números, aunque en este momento no estamos de acuerdo”.

“Otra de las cosas que pusimos sobre la balanza es que el actual intendente nunca estuvo a favor del 20% durante ocho años”, profundizó el concejal que renovó su banca en las últimas elecciones. “No entendemos porqué durante tantos años votó en contra, y ahora no le dimos el visto bueno a que su primer proyecto sea una carga para el vecino”, opinó.

Por su parte, Cristiani explicó a este medio que “lo importante es que hicimos el intento para conseguir un consenso, aunque no pudimos”. Ante la negativa, el edil de JXC propuso hacer una disminución del 20%, aunque tampoco halló una respuesta favorable. “Ofrecimos una alternativa en función de poder llegar a un acuerdo, promocionando una moción del 10%, pero tampoco pudimos lograrlo”.

Más allá de la negativa actual, no descartó que en un futuro la inicativa pueda ser enviada al Concejo nuevamente. “Evaluaremos junto a Daniel (Escalante) y la intendencia si presentamos nuevamente este proyecto. Estamos para trabajar y seguir construyendo”, describió quien asumió su banca el pasado viernes. Y expresó cuáles fueron los factores que tuvieron decisión unánime: “Coincidimos en dos puntos, una declaración conjunta en contra de la discriminación, y otra apoyando la campaña municipal de ‘más luces, menos ruidos’”.