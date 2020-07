“El Concejo no puede renunciar al control sobre la obra pública del municipio”

“En la sesión del Concejo del día de este martes, estuvimos presentes para dar tratamiento a los proyectos en agenda legislativa. Entre los cuales se encontraba 1) una excepción para comprar una Chipeadora y una Compactadora; 2) una excepción para utilizar la compra directa como un mecanismo permanente para adquirir insumos y materiales de construcción. Estos proyectos, ingresaron la semana pasada, y tuvieron un muy breve tratamiento en las comisiones. En este sentido desde la presidencia del Concejo se exigía una votación rápida, sin contar con la mayoría reglamentaria”, explicaron Jorgelina Alfonso y Raúl Machado, integrantes del bloque Frente Roldanense tras la movida sesión de este martes.

“Como concejales, tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidar los recursos de todos los roldanenses quienes, bajo esta difícil situación económica, están realizando un enorme esfuerzo para pagar la costosa tasa de servicios. Tenemos que ser prudentes, y muy cuidadosos, con la administración de los recursos de nuestra ciudad, más aún en este contexto de emergencia generado por la pandemia”, sumaron.

“Luego de la negativa de los demás bloques a nuestra propuesta para que los proyectos vuelvan a comisión para un mejor estudio, dado que los mismos no representan una emergencia inmediata, decidimos retirarnos del recinto, dado que no íbamos a ser cómplices, ni irresponsables, al avalar una votación que no cumplía con las reglas del concejo”, especificaron sobre el por qué se retiraron.

“Es preciso aclarar que la decisión se justifica en que el Municipio puede adquirir estos elementos realizando las licitaciones correspondientes. Es decir, utilizando los mecanismos transparentes, establecidos por ley, para el manejo de los recursos públicos”, puntualizaron.

Asimismo, señalaron que desde el bloque “estamos de acuerdo con la compra de la Chipeadora, la Compactadora, y de materiales para obra pública y consideramos que estos proyectos podrían verse fortalecidos con la participación de las organizaciones ambientalistas de nuestra ciudad para el tratamiento de los mismos” aunque expresan su desacuerdo “con los mecanismos y los medios de compra que quiere utilizar el oficialismo”.

“El Concejo no puede renunciar al control sobre la obra pública del municipio, lo cual sucedería de aprobarse el proyecto de compra directa de materiales. Por ello le pedimos a los demás bloques analizar con mayor detalle, respetando el reglamento, y sin tanto apuro, los proyectos en cuestión”, completaron.