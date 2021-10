El dueño de La Salada vuelve sobre la idea de instalar una feria sobre la autopista Rosario – Córdoba

Se renueva la idea de la instalación de una Salada en la región. Según afirmaron los promotores de la megaferia, «casi seguro abriremos el año que viene».

Tras largo tiempo de tira y afloje entre comerciantes, funcionarios y representantes de La Salada por el desembarco de la misma en la Región, al parecer, finalmente se está por llevar adelante.

Jorge Castillo, conocido como «El Rey de la Salada», explicó en AM/PM (Radio 2) que que que no le permitan instalarse no es novedad: «Lo pasa en Santa Fe ya lo viví en Mendoza. Lo que no está prohibido está permitido. Yo no se a qué se oponen si no saben de qué se trata. Voy a conseguir el permiso».

Además el promotor de La Salada, contó que ya está en comunicación con dueños de un terreno ubicado en la autopista Córdoba- Santa Fe, en tierras santafesinas. Y detalló que son 35 hectáreas, con estructura para 1000 locales de 2×2 techados con pasillo a cielo abierto».

«Le decimos feria pero hacemos un paseo de compra, yo hago el shopping para los pobres. Cuando más pobres hay, más se necesita La Salada. Va a haber productores de leche, de carne, de pan», aseguró.

Al finalizar y consultado por una fecha de apertura, Castillo dijo: «Casi seguro abriremos el año que viene. Si la cosa está muy apurada para que abramos, será en invierno».

Fuente: Rosario3