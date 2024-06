El emotivo texto que su hijo Juan Martin le dedicó a Male Bazze: ‘‘Nos enseñaste de todo excepto que un día no ibas a estar’’

El fallecimiento de Marcelo Male Bazze despertó innumerables mensajes de afecto para quien fuera uno de los pilares fundamentales del Centro Cosmopolita Unión y Progeso (CCUP) y toda su familia. Su hijo Juan Martín, actual presidente de la institución, le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales que enseguida se llenaron de MG y de abrazos virtuales.

“Es un día triste. Se vienen tiempos tristes, que nunca van a sanar. Todo queda grande. Todo lo que pueda llegar a escribir queda grande, porque acá lo único grande sos vos. Mi persona favorita, mi compañero de buenas y malas, mi mejor amigo, mi viejo, mi PAPÁ. Ese que me sostuvo desde el primer día que llegué junto a mamá”, comenzó Juan.

“Una persona hecha y derecha, humilde, bondadosa, luchadora, bastante loco a veces, pero sobre todo, BUENA, alocadamente buena. Nos enseñaste de todo, desde pequeños, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nos enseñaste a que el respeto es la base de toda relación, a que la voluntad es la base de toda tarea, que el sacrificio y trabajo es lo que nos da el fruto, que siempre hay que extender la mano al prójimo. Nos enseñaste de todo excepto, a que un día no ibas a estar. Y ese día, con mucho dolor, lamentablemente llegó”, expresó.

“Siempre poniendo el lomo y el pecho a todo, para todos. Tu vida fue entera dedicada a tu familia, tu campo y el club. En todo, me hiciste crecer a tu lado y me mostraste que:

– la familia unida y educada con valores es el orgullo más grande puede tener un padre;

– ⁠trabajar en el campo es difícil, pero siempre hay que ir hacia adelante. Tantas cosas pasaste… y con el correr del tiempo, pasando muy malas, hicimos potencia.

– ⁠el club, tu club, tu segunda casa. Esa por la que te he visto llorar, reír y pelear. Esa de la que nunca dejas de sorprender logrando cosas. Te quedó un sueño inconcluso, del cual te estabas ocupando, y yo te PROMETO, que lo voy a luchar hasta mirar el cielo y decirte: LO LOGRAMOS PAPÁ!

Acá me encuentro, despidiéndote en fotos, en una red social donde uno descarga su alma en textos. Tomando un vaso de whisky, haciéndote honor Pa, y pensando en todas las cosas inconclusas que te quedaron y que pensabas hacer, pero evidentemente allá arriba te necesitaban más.

Imagino ese reencuentro con tu papá, al que tanto, tanto ejemplificaste en tu vida y la mía y hasta a veces peleábamos por ello. No se hagan los boludos, no me dejen solo, que acá quedó mucho por hacer!

Fuiste, sos y siempre vas a ser un maestro, no solo para mi, para muchos. Como dijo siempre el Fede, EL 1, inigualable”, cerró.