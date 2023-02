El final de una aventura: luego de seis meses recorriendo Sudamérica, emprende el regreso a casa

Luego de un semestre de viaje por las geografías más atractivas de Sudamérica, el roldanense Patricio Giorgio decidió emprender el regreso a casa. La aventura que comenzó allá por el mes de septiembre en su auto incluyó un largo periplo, sitios turísticos de ensueño y una gran cantidad de historias que se encargó de transmitir mediante su canal de YouTube. Ahora, llegó el momento de bajar hacia Argentina, algo que hará de a poco durante más de un mes. Lógicamente, en ese tiempo seguirá conociendo lugares.

“La experiencia fue increíble y lo mejor es la gente, los lugares, las comidas y culturas que conocí. Me siento feliz por haberlo hecho”, dijo a El Roldanense él, quien ploteó su vehículo con la leyenda “Aventuras con Pato” antes de comenzar el viaje. Así como calificó la travesía como muy positiva, señaló que ya estaba gastando dinero que tenía previsto para el regreso, por lo que optó por poner punto final a la salida y regresar para soñar con algo similar en el futuro. “Todos los paisajes fueron una belleza, con mucha naturaleza”, expresó.

El inicio del viaje incluyó 17 días en Argentina, en los que visitó Córdoba, Santiago del Estero y el norte argentino. A posteriori, fue el momento de cruzar la frontera hacia Bolivia. “Estuve por todos lados, como la selva amazónica, que fue lo más lindo de todo. Me metí en una caverna, en un parque nacional que se llama Toro Toro en el que hay huellas de dinosaurios, y estuve en la mina de Potosí”, contó. Luego de Bolivia, viajó a Perú, donde estuvo dos meses y visitó diferentes ruinas, la ciudad de Cusco, los nevados, el mar y el desierto.

Ecuador fue el siguiente destino, donde se hizo amigos y, además de hacer turismo, compartió algunos asados. “Estuve un mes en Montañita y me quedé mucho en la playa; visité muchos lugares de la costa, pero me quedé a pasar las Fiestas allí porque hay mucha alegría”, narró Pato, quien también acampó a orillas de una laguna que se formó en el cráter de un volcán. “Desde ese lugar me fui a Colombia, visité la selva, bailé salsa en Cali, fui a Medellín y viajé hacia el eje cafetero. Fui hasta la costa, llegué hasta La Guajira, la parte bien al norte del país”, relató.

“De las ciudades que visité, me quedo con Cusco en Perú y Cuenca en Ecuador. Son lugares muy lindos”, contestó el aventurero al ser consultado por sus destinos predilectos. Del mismo modo, se queda con muchos pueblitos por los que pasó, como Camargo en Bolivia, Montañitas y Olon en Ecuador y Salento en tierras colombianas. “Me gustaron mucho las playas de Perú y otra que se llama Los Frailes, en Ecuador. También, la isla Barú y la playa Santa Marta en Colombia. Son sitios muy lindos, un espectáculo hermoso”, profundizó.

Pato relató su experiencia desde Tunja, una localidad cafetera, y explicó cómo será el regreso. “Ahora empecé a bajar, pero no voy a pasar por Bolivia, sino que haré Ecuador, Perú, el norte de Chile, y desde ahí entraré a Argentina”, reflejó. En paralelo, su canal fue creciendo de la mano con el viaje. Si en el comienzo tenía poco menos de 2.000 suscriptores, ahora está llegando al doble, y las vistas también se incrementaron. “Para grabar, casi nunca tuve problemas. Solo en Bolivia hubo algunas personas a las que no les gustó que las filmara, pero eran unas pocas. Pude mostrar todo el material que quise”, afirmó.

El retorno a casa puede significar el final de una historia, pero a la vez representa el comienzo de otra. “Tengo varios planes para el futuro. Comenzaré a trabajar a full de nuevo para ahorrar y recorrer todo Centroamérica y México. La idea sería ir en avión hasta Panamá y arrancar desde allí todo el viaje de mochilero”, contó. Durante este año, intentará visitar las tres provincias argentinas a las que aún no fue: Tierra del Fuego, Formosa y Catamarca. Luego, tendrá lugar el gran viaje, o como él mismo lo denomina, “la súper aventura”.