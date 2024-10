El fútbol del CCUP es un Tanque: organizan el primer encuentro de fútbol infantil de la zona

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso organiza el primer gran encuentro de fútbol infantil de la zona. Se trata de una iniciativa ideada por la subcomisión de fútbol que busca promover los lazos entre las instituciones de la ciudad y alrededores y es apoyada por diferentes industrias de Roldán. Tendrá lugar en las instalaciones del club el próximo 24 de noviembre, no habrá límites de equipo para participar y no se definirá un campeón, sino que cada chico recibirá un presente. Ya se encuentra abierta la inscripción para ser parte de este torneo que es un Tanque.

La jornada está destinada a las categorías 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/19 (estas dos últimas jugarán juntas). Según especifica el reglamento del evento, la concentración de delegaciones será a las 9 horas, en tanto los partidos empezarán media hora más tarde y el encuentro finalizará a las 14:30. Todos los equipos estarán integrados por siete jugadores titulares, sin límites de suplentes ni de cambios. Además, los partidos tendrán una duración de 20’ corridos; comenzarán y terminarán con una señal sonora.

Los partidos serán arbitrados por jugadores de las juveniles del CCUP. Aún no se determinó la modalidad del encuentro, ya que depende de la cantidad de equipos inscriptos. De todos modos, se conformará un programa que garantice que cada equipo juegue al menos tres partidos durante ese día. La organización no llevará un recuento de los resultados, pues no habrá premiación por puntos obtenidos o partidos ganados. En cambio, se entregará un trofeo a cada niño que participe del torneo y se brindará un presente a cada institución que participe.

Con respecto a la inscripción, la misma será sin costo. “Cada club o escuela de fútbol podrá inscribir la cantidad de categorías que desee, y puede anotar más de un equipo por categoría”, expresa el reglamento. Todos los equipos serán distribuidos en distintas zonas para la disputa de los partidos. En este marco, se cobrará una entrada de $2.000 por adulto. Desde la organización señalaron que esta será numerada y llamaron a conservar el ticket para participar de los sorteos. No se cobrará por estacionamiento.

El encuentro ‘Industria de Roldán’ promueve el juego limpio y contará con servicio de Emergencias Médicas para primeros auxilios. “Esto viene de la mano con el crecimiento que venimos teniendo año tras año y las posibilidades, condiciones y comodidades que nos ofrece nuestro gran club”, dijo Edgardo Damiani, en nombre de la subcomisión, a El Roldanense. A la par, agradeció a quienes trabajan junto a él en el club y señaló: “Como integrante de una industria histórica de la ciudad, es importante destacar a cada uno de los sponsors que nos apoyan con la iniciativa”.

Para inscripciones o conocer mayor información del encuentro, contactar al 3471676806 (Luis Flores).