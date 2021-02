“El intendente José María Pedretti debería defender la vida en Roldán”

Por: Martín Brudny (Libres del Sur)

En numerosas ocasiones el intendente Pedretti se pronunció “a favor de la vida”. Lo hizo exclusivamente para tomar posición sobre un asunto que excede absolutamente a sus atribuciones como jefe comunal.

Sin embargo, muchos son los temas en los cuales se juegan día a día las vidas de quienes vivimos en esta ciudad y, estando a su alcance resolver, decidió no intervenir. A continuación enumeraremos solo algunos a modo de ejemplo.

Seguridad vial: Fuera de la temporada de cosecha, donde el tránsito por las dos rutas que atraviesan la ciudad es caótico (y peligrosísimo), la circulación cotidiana desde los barrios más alejados hacia el centro de la ciudad, o simplemente el cruce de las familias que concurren a la Escuela 1399 es una odisea. Desde la Unión de Vecinales se diseñó y presentó al Ejecutivo municipal en 2019 un proyecto de señalización, además de sugerencias acerca de los posibles controles, que nunca implementó. De la misma forma, la conducción imprudente por la zona céntrica es una constante, se observan exceso de velocidad y maniobras temerarias de jóvenes sin casco en motos, ante la mirada impávida de agentes del orden.

Salud ambiental: La modificación a la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios en los campos que rodean el ejido urbano fue sistemáticamente boicoteada por los representantes de la Municipalidad en el ámbito de discusión. Los mismos que aprobaron la ordenanza que debía preservar la salud y la vida de quienes habitan en los límites de la ciudad, aprobaron los desarrollos inmobiliarios que llevaron a la gente a vivir frente a los campos, y luego no quisieron hacerse cargo del desastre sanitario que, esperemos (no soy optimista al respecto), no se cobre vidas roldanenses. A tal punto llega la desidia que un funcionario llegó a ordenar la aplicación de un producto (ilegalmente, en términos de la ordenanza) en todas las calles de un barrio.

Asimismo, cada año la Municipalidad anuncia con bombos y platillos la fumigación «para prevenir el dengue», contra lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, y las recomendaciones de los expertos acerca de los efectos perjudiciales para el ambiente y la salud humana, y que algunos consideran hasta contraproducente al eliminar o expulsar otras especies beneficiosas y generar un «efecto placebo» en la población, en lugar de reforzar las medidas preventivas específicas, fundamentalmente educativas.

Estos fueron solo ejemplos, tomando asuntos que contemplan la posibilidad concreta de evitar muertes. Hay muchos más, acerca de políticas municipales que atentan contra las condiciones de vida, sobre las que nos detendremos en otro momento (servicios públicos, atención de violencias, asistencia social).

Desde Libres del Sur Roldán le decimos a José María Pedretti: Intendente, si está a favor de la vida, dedique su tiempo y esfuerzo a realizar gestiones que lo demuestren, en lugar de presentaciones improcedentes para su investidura. La ciudadanía roldanense se lo va a agradecer.