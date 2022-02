Escalante cesanteó a empleados y empezó el camino legal para dejarlos afuera del municipio

‘‘Como dije durante mi asunción, hace menos de 60 días, el que no trabaja se va. No vamos a permitir que el dinero del contribuyente se malgaste. Somos gestores de una Municipalidad que debe brindar servicios al pueblo. Además de los casos que les comenté existen personas que no se presentaron a sus puestos de trabajo y otros que en el término de un año registraron entre 30 y 100 inasistencias injustificadas. Todos siguen el camino legal para dejarlos fuera de la Municipalidad’’, expresó.

El mandatario, relató:‘‘Estamos ordenando el caos que nos dejó la gestión de Pedretti que impuso durante años una lógica de administración Kirchnerista, donde se malgastaron los recursos de todos. Las decisiones que estamos tomando significarán un ahorro de millones de pesos que serán destinados a obras y servicios que Roldán necesita’’ , y añadió:‘‘ Mientras, avanza la auditoría que arrojará luz sobre algunos puntos oscuros y probablemente derive en sumarios. Procedimos a jubilar a personal que estaba en condiciones de tomar ese beneficio y estamos revisando uno por uno los casos. Tenemos un municipio con exceso de empleados administrativos y falta personal de control y que preste servicios en las calles’’ ‘‘Los familiares y ex secretarios y secretarias del anterior gabinete luego de perder las elecciones se quedaron trabajando en la Municipalidad y cobrando sueldos con categorías altas. Si bien está dentro de la Ley, es mi deber ser sincero y decirles que no me parece ético. Hubiera sido mas saludable para todos que probaran con la actividad privada antes que quedarse a poner palos en la rueda’’.