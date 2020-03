El municipio insta a que comercios y bares limiten la cantidad de gente en los locales

Este lunes el intendente José Pedretti convocó a todos sus secretarios a una reunión de Gabinete en la que se definieron nuevas medidas a tomar: se suspenden los actos del Día de la memoria del 24 de Marzo y de Malvinas del 2 de Abril, se licenció a empleados comprendido dentro de los grupos de riesgo y se está reorganizando la atención en la sede central para evitar aglomeración de gente.

Además, instó a comercios, bares, parrillas y restaurantes que limiten la cantidad de gente en sus locales, en consonancia con medidas similares que se adoptaron en otros municipios cercanos como el de Rosario.

“Hay que tratar que la gente se quede en su casa, que no nos pase lo que le pasó a Italia de tener un pico cuando en verdad lo que necesitamos es tener una loma, porque no va a haber camas, ni respiradores en hospitales. Si bien en Roldán no hay ningún caso, debemos prevenir y la mejor forma es que la gente se quede en su domicilio”, indicó el mandatario y sumó que la secretaria de Salud y el director del Samco participaron de todas las reuniones convocadas por el Ministerio de Salud.

“Con respecto a los actos están suspendidos hasta el próximo 2 de abril. El otro acto masivo es en mayo con entidades, pero va a depender de esta evolución que es dinámica, el viernes se decía una cosa y ayer a la tarde se definió otra. Debemos confiar y llevar a cabo lo que los expertos deciden, el ejemplo a seguir y felicitarlos son los clubes que suspendieron todas las actividades. Instamos a la gente a que se reduzca a la mitad de personas que entren a un comercio, un bar, parrilla o restaurantes, y que la gente piense bien antes de ir y así ganamos tiempo. Son solo quince días, luego se verá”, sumó.

“En lo que tiene que ver a los empleados que tienen patologías crónicas y que ya las conocemos por carpeta médica (como insulinodependientes por ejemplo), se les dio licencia por catorce días para que se queden en sus casas. El resto estamos viendo cómo ordenamos tanto la Mesa de Entrada del Municipio como la Oficina de Atención al Público. La idea es no tener lleno el salón innecesariamente, entiendo que cambia la cultura, pero le pedimos paciencia a las personas para que esto no se propague”, agregó Pedretti.