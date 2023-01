Para la eternidad: muralista roldanense pintó a Messi con la Copa del Mundo

El campeonato del mundo de fútbol masculino conseguido el 18 de diciembre de 2022, quedará para la eternidad grabado en los corazones de todos los argentinos. Pero hay personas que son su talento también logran transmutar ese sentimiento en arte: ese es el caso de Leandro, un muralista roldanense que retrató al capitán Leonel Messi con la Copa en el muro que le cedió Ignacio en su casa.

“A mi me gusta pintar y tenía ganas de hacer algo relacionado al campeonato del mundo conseguido por la selección Argentina y a su vez de Lionel Messi, y una vecina me había contactado para utilizar un terreno baldío, pero en ese momento apareció mi amigo Ignacio, y me propuso hacerlo en su casa y no dudó”, relató Leandro Almiron en diálogo con El Roldanense.

“La imagen elegida, la fuimos diseñando con el dueño de la casa. Él quería tener a Messi de espaldas y además le agregamos la copa del mundo con las estrellas. El paredón que utilicé pertenece al garage de la casa de un amigo”, contó.

Una obra de arte de este estilo necesita por parte del creador dedicarle esfuerzo, tiempo y varios litros de pintura. “Yo trabajo en una fábrica y a la salida me iba a la casa de mi amigo y le dedicaba casi dos horas por día al mural. En total me llevó aproximadamente 18 horas”, contabilizó y comentó que para realizarlo usó brocha, pinceles, rodillo y latex exterior.

El arte se puede graficar en un cuadro o en una pared y así lo entiende el artista.“Es la primera vez que hago un retrato de este estilo, la figura de Lionel quedó en una pared de 6 metros de alto por 2 metros de ancho. A Messi ya lo había retratado en papel y en cuadro en otras oportunidades”.

Por último Leandro Almiron, recalcó: “Estoy muy agradecido a mi amigo que me dio la posibilidad de realizar este mural, ojalá en el corto plazo pueda lograr realizar otro, me gusta mucho mi profesión y quiero seguir creciendo en cada presentación”.