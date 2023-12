El nuevo acuerdo entre Aldic y el municipio está a días de vencer y la vecinal de TDS 2 y 3 pide al Concejo que lo trate

El pasado viernes 10 de Noviembre el intendente Daniel Escalante firmó el Tribunales un nuevo acuerdo con la empresa Aldic para intentar destrabar el juicio entre las partes que ya lleva más de diez años. El lunes 13 lo envió para su tratamiento al Concejo, y los ediles tienen hasta el próximo 10 de diciembre para aprobarlo o desestimarlo. Este jueves la vecinal del barrio envió una nota pidiendo su pronto tratamiento.

“Considerando y entendiendo la magnitud de la decisión que debe tomarse y el impacto que potencialmente tendría sobre los habitantes y visitantes de nuestros barrios, es que les trasladamos a pedido de la comunidad de vecinos de TDS 2y3, puedan darle pronto tratamiento al acuerdo para evitar una nueva instancia de caducidad del mismo, que tiene como fecha limite el día 10/12/2023”, expresa la nota que fue publicada en las redes sociales de la entidad.

“Como ciudadanos de Roldan y como sus representados entendemos que este pedido de tratamiento no pretende mas que apelar al cumplimiento de sus compromisos como representantes de la ciudad”, sigue y finaliza: “Como vecinos de TDS 2 y 3, insistimos con una pronta resolución, como muestra de interés y respeto por este sector de la ciudad y sus habitantes, que dependen en esta instancia particular de este cuerpo de concejales, para poder tener certezas de lo que va a suceder o no con su amado barrio”.

Tal como informó oportunamente El Roldanense, el nuevo convenio tiene dos cambios fundamentales respecto al anterior: se mejoran las garantías aportadas por la empresa en caso de no cumplir lo acordado y también se acortan los plazos de la realización de las obras públicas incluidas en el convenio (en su gran mayoría pavimentación y mejorado de calles).

El acuerdo cuenta con tres partes fundamentales. La primera de ellas es que la empresa realizará la pavimentación con asfalto de Boulevard Tierra de Sueños hasta Alicia Moreau de Justo, y también de Alicia Moreau de Justo desde Blvd. Tierra de Sueños hasta calle Ibarlucea. Serán más de 20 mil metros cuadrados de pavimento.

El segundo, es que Aldic deberá entregar 4.800 toneladas de material granulado para el arreglo de calles, lo cual equivale a unos 600 camiones volcadores. Con esto se podrán arreglar cerca del 80% de las calles de todo el barrio.

El tercer punto, es que Aldic se hace responsable de las costas y los honorarios de los abogados de ambas partes, que a la fecha por parte de la Municipalidad rondarían los 400 millones de pesos.